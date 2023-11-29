投資電影遭魏德聖提告詐欺 中影郭台強出庭反擊：他不知感恩惜福
國片《賽德克‧巴萊》的導演魏德聖因投資糾紛，日前對中影董事長郭台強提告詐欺等罪。台北地檢署日前已先傳喚魏德聖，釐清告訴意旨，今（29）日再傳喚郭台強。郭台強受訪時稱，影視業艱辛，中影投資5億還虧2億，股東沒賺，怎麼分紅？他不滿表示，魏應該感恩惜福，把他列為詐欺犯，有點過分。
記者潘千詩／台北報導
面對媒體追問魏德聖控告他詐欺等情，郭台強笑稱，當初賽德克巴萊投資5億多，結果虧損2億多，怎麼可能詐欺？當初講好，發行特別股，影片賺錢才能分紅，股東沒賺錢，怎麼分紅？所以他覺得魏不知道感恩惜福，當初拍攝賽德克巴萊，魏德聖到處欠債，他當初認為題目不錯，所以幫魏解決問題。
媒體追問，當初票房不是不錯，為何沒賺錢？郭台強解釋，影視行業蠻艱苦的，譬如票房8億，還要跟戲院拆帳，有4億要分給戲院，另有行銷成本，所以當初投資5億結果虧2億，因實際上票房收入只能拿到一半；可能一方面魏德聖大頭病，本來一集的電影拍成2集，所以花很多錢，事實上電影不賺錢，中影還虧損2億，帳上都很清楚。
郭台強說，中影的帳都有會計、律師的簽證，基本上不會做假；十幾年前有一些帳目與債務，中影都沒有積極追討，沒想到魏卻用詐欺犯來對付他，覺得有點過分。
郭說，公司的總經理、財務也都已經來過，人都要感恩惜福，投資影視行業非常不容易，這他都理解，「我們也曉得有很多幫助過、投資過他的人，後來都被他消遣，我不知道他什麼心態，覺得他應該改變心態。」