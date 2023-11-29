陳冠希舊愛激吻最帥星二代！年初認愛孫芸芸弟 又爆小9歲姊弟戀
33歲的模特兒洪文安曾與港星陳冠希交往2年多，因而知名度大增，個性化外貌與175公分高䠷身材受到矚目，身邊桃花沒斷過，和張立東、DJ孫麥傑、毛弟邱宇辰傳過緋聞，年初才跟孫芸芸弟弟孫智宏認愛，轉發躺在床上的合影放閃，未料近日被偷拍到與年紀小9歲的「最帥星二代」、林葉亭兒子邱以太在街頭激吻，疑似姊弟戀曝光，足見其魅力驚人。
記者江芷稜／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，洪文安月初與邱以太現身華山文創園區，兩人大方牽手逛街，不時交頭接耳聊天，她穿著裸露一大片美胸的貼身背心、黑色長裙，穿著性感顯眼，約會時遇到粉絲上前合照也展現親民態度配合，沒人認出的邱以太行為變得大膽，走到廁所旁就突然擁抱洪文安激吻，熱戀之情相當濃烈。
沒過幾天，洪文安與邱以太又去信義區逛街，在美食街時互動親密，餵食對方吃東西，甚至不顧藝人身分，當眾嘴對嘴親吻2次，感情看起來相當不錯，似乎不避諱公開戀情。
邱以太是女星林葉亭與歌手高人傑的長子邱以太，遺傳自父母的優秀基因，外貌帥氣、身高挺拔有185公分，原本赴美國就讀服裝管理科系，看了彭于晏電影《翻滾吧！阿信》後，湧現成為演員的想法，在媽媽鼓勵下踏入演藝圈，2019年以電影《下半場》出道，最近主演藍正龍執導的電影《成功補習班》受到矚目。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁