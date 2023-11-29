狂歡一整晚！泰國夜店15日起延長營業時間 凌晨四點才打烊
為了刺激旅客人數，泰國政府宣布延長夜店營業時間，過去凌晨兩點便要求打烊，如今開放業者延長營業時間，能開店到凌晨四點。消息一出，引起國際旅客摩拳擦掌，準備趁著優惠簽證政策前往泰國。
國際中心賴正琳／綜合報導
《亞洲衛視》（CNA）報導，泰國政府在昨（28）日宣布最新促進觀光政策，夜店解禁命令將從12月15日開始實施，屆時在曼谷（Bangkok）、普吉島（Phuket）、清邁（Chiang Mai）、蘇梅島（Samui）和芭達雅（Pattaya）5個最知名旅遊勝地，將允許酒吧、夜店等娛樂場所，延長營業時間至凌晨4時，讓遊客可以狂歡到天亮。
除了開放娛樂場所的時間，泰國新上任的總理賽塔（Srettha Thavisin）也表示，一直到農曆新年前，當地會持續舉行各種大型活動，來推廣和吸引觀光客旅遊，像是水燈節（Loy Krathong）、曼谷馬拉松（Bangkok Marathon）和過年特別活動。
泰國在11月10日起自明年5月10日對台灣開放免簽，讓台灣旅客前往泰國可以更方便，如今12月15日又將開放延長夜店營業時間，盼望國際旅客能夠前來旅遊。泰國目前造訪的旅客人次累積至2450萬人次，泰國政府希望能達成年初設定的2800萬旅客人次目標。