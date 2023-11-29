名家論壇》吳崑玉／侯康真能贏過賴蕭嗎？一個選票結構的解析

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由是，對應著選民們對於傳統藍綠兩黨不滿，短期行為逐漸喪失政黨忠誠度，游離票增加，但在總統級選舉中，仍有某種「固化」傾向。這不是基於政黨忠誠度，而是基於對國家安全、兩岸關係、主要政策取向、以及人格特質偏好的認同與不認同，所形塑的選民個人決策。舉例來說，對執政黨諸多政策不滿，會輕易發洩在九合一地方選舉中，但在總統選舉中卻會「含淚投票」給自己認同價值的那一方。於是2018年民進黨在地方選舉中大敗，2020蔡英文卻以超高票當選，原因是2019年的兩件大事，習近平「告台灣同胞書」進逼「一國兩制」，以及香港「反送中」，使選民情緒被挑起，前一年贏地方，後一年必然贏總統的鏈結被徹底打斷。這也使得藍綠對決，統獨大戰格局下的總統選戰，其最後結果可以從過往選票結構中推估。因為價值認同使選民各自回到本盤，而其移動也有脈絡可循。
從這個角度出發，過往的選票結構就很值得深入研究。促使本盤增減或選票移動的關鍵要素，一是候選人自身特質，二是重大議題或事件，三是整體氛圍所造就的投票率。如果本年沒有重大議題或事件發生，各陣營的本盤就會有較大影響力。而投票率的決定因素，不脫拉斯威爾的那四個要素:喜歡、厭惡、恐懼、希望。舉個例來說，當「君悅八點檔」演到許多人想砸電視，藍白陣營不少人就會氣到不想去投票，覺得投給這些人很丟臉，不想參與這淌混水。但若跟地方立委有交情，或要還選民服務的人情，他還是會出門投立委，順便投一下總統。而綠軍支持者本來覺得一定贏而發懶，被藍軍這麼一逼，反而激出危機意識，奮力衝票，跟四大公投時一樣，民調都輸，最後投出來卻是贏。
所以，預估113投票時，個人比較偏好使用投出的選票數，而非得票率，因為藍綠得票率或民調百分比，是假設投票率升降時，藍綠陣營一升俱升，一降俱降，但現實上卻不是如此。表一是過去幾次總統大選的投票數，由此可看出各黨的本盤。
表一:2008-2020總統選舉各黨得票數(單位:萬票)
| 年度
| 藍
| 綠
| 橘
| 有效票
| 投票率
| 2008
| 766
| 545
| 0
| 1,310
| 76.33%
| 2012
| 689
| 609
| 37
| 1,335
| 74.38%
| 2016
| 381
| 689
| 158
| 1,228
| 66.27%
| 2020
| 552
| 817
| 61
| 1,430
| 74.90%
| 年度
| 藍
| 綠
| 橘
| 有效票
| 投票率
| 2008
| 58.5%
| 41.6%
| ----
| 1,310
| 76.33%
| 2012
| 51.6%
| 45.6%
| 2.8%
| 1,335
| 74.38%
| 2016
| 31.0%
| 56.1%
| 12.9%
| 1,228
| 66.27%
| 2020
| 38.6%
| 57.1%
| 4.3%
| 1,430
| 74.90%
由上表可知，即使在2008那種絕對劣勢的選盤下，綠軍依然得到545萬票，所以，550萬是綠營底盤中的底盤，只要整體環境與候選人尚稱「正常」，綠營都能投出600萬票本盤。但藍軍的起伏卻很大，馬英九2008初起時可以拿766萬票，2016卸任後，朱立倫卻只得381萬票，形同腰斬。估計當年有100萬票不投票，120萬票因賭爛換柱而跑去宋楚瑜家。2020韓國瑜以其個人魅力，召集出藍軍本盤，得到552萬票，相當於找回離家出走的120萬票，又把不投票的一半人口(50萬)叫出來投藍。不過兩岸情勢緊繃，反而逼出超高投票率，習大大的威逼，反而激怒台灣年輕人，造就了蔡英文的817萬票。
換言之，550萬票這個數字，對綠軍而言是地下室的地板，對藍軍本盤而言卻是一樓的天花板。正常狀況下藍綠本盤對決，綠有600萬，藍軍催出所有本盤也只有550萬，況且侯的個人魅力遠遜於韓國瑜，趙少康越俎代庖也頂多找回550萬，還是輸綠軍本盤50萬。況且，今年藍軍造勢場氛圍，遠不及2020年韓粉場的熱度，應該達不到550萬水準，頂多打到500萬。所以，綠軍可以在選戰策略上固守本盤，但藍軍卻必須從游離票中再抓50-100萬，否則很難贏過賴清德。問題是，侯友宜找「戰鬥藍」戰狼繁殖場場長趙少康當副手，固住本盤，卻同時失掉了向外拓票的可能，這是個能贏的作戰結構嗎?問號。
接下來是柯P的問題，柯P上次沒有參選總統，他的支持者嚴重偏向年輕人，中高齡票低到僅餘個位數。而這些年輕票，2020年很多是投給蔡英文的。如果照趙少康的說法，把柯P打到20%以下，這些票會流向侯友宜嗎?未必。在對國民黨的新仇舊恨下，恐怕至少半數會流向賴清德。而就算能把柯P打下去又撈光他家掉出來的人，趙爺也算錯了，他得把柯P打到15%以下，藍營才有贏面。如果加計跑一半去綠營的損失率，柯P得被打到10%以下，100萬票左右，侯爺才有機會勝出。但15%幾乎是柯P與民眾黨的底盤，做得到嗎?問號。
一連串問號後面還得再加個問號，就是「投票率」。在演出那麼噁心的「君悅八點檔」後，自命高尚的藍軍選民，會因此受到激勵而走出家門投票嗎?恐怕剛好相反。從馬設局到侯唸民調這一連串小動作，只會讓藍營支持者覺得丟臉，而不是讚賞。講個最簡單的判斷標準:你會追隨馬英九這種，「表面支持你，實際設局你」的仙人跳級老闆嗎?你會信任朱立倫這種，老愛「簡單複雜化」又斤斤計較你要讓幾趴才算數的主管嗎?你願意跟侯友宜這種，把私下簡訊公開唸出來的人，當同事、當朋友嗎?如果都不願意，你怎麼會有那個動力出門投票，選他們當國家領導人呢?換句話說，現在的氛圍，有點像2016年換柱之後，不少人不想出門投票，而且很多是藍軍。總體投票率鐵定下降，計算基數不太可能是1400萬票，而是約1300萬票，趨近2016年的投票率。
表三:2024各黨選票本盤粗估(單位:萬票)
| 預估
| 藍
| 綠
| 白
| 投票數
| 投票率
| 選舉人數
| 2024
| 500
| 600
| 200
| 1,307
| 67%
| 1,950
| 38.3%
| 45.9%
| 15.3%
| 1,300
結論是，選舉打了近一年，結果是藍綠白各自打回原形，回到本盤的機率愈來愈大，在僅餘四十幾天的選戰末期，要大轉彎或重塑形象的機率愈來愈低，最後仍是本盤對決。但是，綠營堅守本盤還有點道理，藍白堅壁清野，就有點「犧牲母雞，成全小雞」的味道。總統選舉幾乎已進入垃圾時間，藍白陣營都打錯了方向，而且回不去了，剩下的，就看區域立委與不分區拼戰了。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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