歡迎林昶佐加入民進黨！林飛帆曝與黃國昌說這句話後就不再連絡

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林飛帆說，當時他接到時任秘書長羅文嘉的電話，詢問他有無意願加入民進黨，在那個關鍵時候一起打拼，過程中也陸續收到前高雄市長陳菊與總統蔡英文的鼓勵。他說，他當時問羅文嘉說，他過去對於民進黨有很多批評，也許常會和大家意見不同，而羅文嘉與時任黨主席卓榮泰並不在意，反而說「這就是我們找你的原因」。
林飛帆透露，當時前立委黃國昌也曾詢問他是否有意願加入時代力量，一邊是熟識好友，一邊是國家大義，讓他心裡十分拉扯。林說，最後一次和黃國昌碰面時，他問黃是否支持蔡英文連任，黃無法給出答案，「那天結束後，我和國昌就不再連絡」，後續他與卓榮泰都在美國參加活動時，兩人深談後，就決定返國加入民進黨。
林飛帆提到，當時入黨理由很簡單，若國民黨回鍋執政，無論年金、能源轉型、婚姻平權、經濟自主等，都很可能被推翻，就連服貿都要回來了，縱然我們對於怎麼前進的步伐，可能有不同的期待，「但我終究認為我們都有同一個目標就是守住台灣，沒有台灣我們什麼都不是」。
林飛帆認為，民進黨不等於台灣，國民黨也不等同於中華民國，但此刻民進黨以外的兩個主要在野黨，他們的國家路線與兩岸政策，實在無法說服他將國家命運交付在他們手上。
「這4年我有幸參與在蔡總統的幕僚團隊中，也算親身見證許多困難政策的決定，知道這個國家走到今天，成為世界矚目、為世界所讚揚的國家，有多麼不容易」，林飛帆說，4年後的此刻，我們一樣站在十字路口，檢視過去我們走過的路，以及擺在眼前三組人馬所代表的國家路線：賴清德、蕭美琴；侯友宜、趙少康；柯文哲、吳欣盈，「倘若四年前的我，並沒有加入民進黨，現在我也會加入民進黨，用這個政治行動參與守住台灣的努力」。
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