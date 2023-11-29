2億美元傳余姓華僑牽線？ 柯競辦：出價者「國民黨也很清楚」
民眾黨總統參選人柯文哲日前受訪時爆料，有人開2億美金要他當副手，引起各界討論。傳出一名余姓華僑從「選哲之友會」牽線，要柯當副手。對此，柯文哲競辦今（29）日表示，國民黨也很清楚掮客的內容、來源，這是透過中間人介紹，出價者都有名有姓，也有留下通聯紀錄。
記者呂炯昌／台北報導
柯競辦發言人戴于文指出，過去1個月期間，在野整合討論得沸沸揚揚，確實也有很多外來的掮客、騙子、各方人馬，想要干擾柯文哲，確實也可以看到國民黨方面使出各種手法，包括公開情緒勒索、出錢出價等各種手法干擾，足見談判過程中未展誠意。
被問到是否要公布出價者身分，以及外界質疑有無對岸介入？戴于文說，有很多掮客、騙子，國民黨也清楚線的內容、來源，而國民黨用兩面手法，放各種消息、掮客、遊說，全國同胞都看得很清楚，但他說，這是過去1個月的事，既然現在藍白都已各自登記，民眾黨會繼續往前走，提出政策、未來目標，爭取選民支持。
至於出價者是否與民眾黨方認識？戴于文回應，是透過中間人介紹，都有名有姓，也有名片。
媒體追問是否透過余姓華僑，從「選哲之友會」牽線？戴余文重申，都有留下通聯紀錄，有名有姓，也知道明確來源，國民黨也知道2億元的事情。