加油站多次遭加霸王油　中油報警逮人

臺中市近日有多家加油站發生遭加霸王油事件，一名男子經常加油後不付款，已遭臺中市加油站商業同業公會發佈通報，該男子多次於加油後未付款便即離開，甚至自備油桶至各處加油站自行拿油槍加油，遭員工發現後旋即逃逸，造成各加油站多筆損失。台中市警察局接獲報案後，刑大偵三隊以車追人迅速逮捕一名田姓男子。田男面對警方的逮捕，還一度躲進民宅高喊「假警察要捉人」！
記者鄧力軍/台中報導
刑事警察大隊偵三隊專案小組，擴大分析加油站之監視器影像，深入統合各發生地點交叉比對犯嫌，以車追人，鎖定一名40歲的田姓犯嫌，警方發現田嫌在近3個月內已用類似手法成功騙取五權路達和加油站、大里大勝加油站、中清路英才加油站、忠明南路仁山加油站、進化北路加油站等多次。警方蒐證後檢具相關事證報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦，於本（11）月持拘票於大里區新仁路一帶逮捕田嫌。
執行過程中田嫌為逃避警方逮捕行動竟闖入民宅，並高呼假警察要抓人，最後仍遭警方強制帶回，全案依詐欺及竊盜案移送臺灣臺中地方檢察署偵辦，田嫌經檢察官聲押獲准，成功遏止田嫌再犯。中市刑大呼籲警方絕對不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端、貪小便宜，警方對於犯罪行為絕不寬貸，再次強調對於任何違法形式擾亂民心、侵害市民安居樂業的不法犯行，警方絕對嚴懲重辦。