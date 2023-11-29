新北「百萬冠軍」包種茶上市　5倍好茶券12月起網路開賣

加油站多次遭加霸王油　中油報警逮人

▲田姓男子多次到加油商加霸王油，遭中市刑大偵三隊逮捕（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲田姓男子多次到加油商加霸王油，遭中市刑大偵三隊逮捕（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

臺中市近日有多家加油站發生遭加霸王油事件，一名男子經常加油後不付款，已遭臺中市加油站商業同業公會發佈通報，該男子多次於加油後未付款便即離開，甚至自備油桶至各處加油站自行拿油槍加油，遭員工發現後旋即逃逸，造成各加油站多筆損失。台中市警察局接獲報案後，刑大偵三隊以車追人迅速逮捕一名田姓男子。田男面對警方的逮捕，還一度躲進民宅高喊「假警察要捉人」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲臺中市刑大偵三隊隊長詹典儒詋明逮捕加霸王油男子過 程(/記者鄧力軍翻攝)
▲臺中市刑大偵三隊隊長詹典儒詋明逮捕加霸王油男子過 程(/記者鄧力軍翻攝)
刑事警察大隊偵三隊專案小組，擴大分析加油站之監視器影像，深入統合各發生地點交叉比對犯嫌，以車追人，鎖定一名40歲的田姓犯嫌，警方發現田嫌在近3個月內已用類似手法成功騙取五權路達和加油站、大里大勝加油站、中清路英才加油站、忠明南路仁山加油站、進化北路加油站等多次。警方蒐證後檢具相關事證報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦，於本（11）月持拘票於大里區新仁路一帶逮捕田嫌。


執行過程中田嫌為逃避警方逮捕行動竟闖入民宅，並高呼假警察要抓人，最後仍遭警方強制帶回，全案依詐欺及竊盜案移送臺灣臺中地方檢察署偵辦，田嫌經檢察官聲押獲准，成功遏止田嫌再犯。中市刑大呼籲警方絕對不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端、貪小便宜，警方對於犯罪行為絕不寬貸，再次強調對於任何違法形式擾亂民心、侵害市民安居樂業的不法犯行，警方絕對嚴懲重辦。
 

時力控不分區吳春城擋揭弊者保護法　民眾黨：他已退出戰國策運作

名家論壇》吳崑玉／侯康真能贏過賴蕭嗎？一個選票結構的解析

狂歡一整晚！泰國夜店15日起延長營業時間　凌晨四點才打烊

專偷機車「煞車卡鉗」 師傅「么壽！會害死人哦」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞