「大港開唱」明年3月登場！表演陣容公開 草東沒有派對等8年回歸
第15屆大港開唱Megaport正式宣布將於2024年3月30日、31日在高雄駁二藝術特區盛大登場，首波陣容於今（29）日解禁揭曉，請到金曲樂團草東沒有派對，相隔8年再度回到大港舞台，距離上次草東沒有派對在大港開唱演出回溯至2016年，首次登台便吸引全場爆滿人潮，還多次引起台下集體大合唱。
記者吳雨婕／綜合報導
草東沒有派對在2016年首次於大港開唱初登場，當年剛發行首張專輯《醜奴兒》，就以初生之犢不畏虎之姿站上最大南霸天舞台，即便表演時間於日正當中，台下仍擠滿上數千名人潮朝聖，主辦單位表示：「當年草東掀起的人海盛況十分難忘，鮮少看到一組新團具有強大能量與人氣，也在大港寫下新紀錄。」草東沒有派對於今年發行全新專輯《瓦合》，並在北中南舉辦9場巡迴，門票不僅開賣即秒殺，也共計吸引一萬人次，沒買到票的樂迷還齊聚表演場地外一起聽「漏音」，形成台灣獨立樂界從未有過的另類現象。
相隔8年，草東沒有派對確定回歸大港舞台，又剛好適逢第15屆，具有獨特意義，「大港開唱從首屆到現在一路見證無數樂團的成長，很開心能在第15屆迎來草東，更是首波頭牌陣容。」草東沒有派對行事作風向來神祕低調，大港開唱決定延續樂團風格，以非形象照片公布陣容，更特地前進陽明山拍攝「草東街」路牌，呼應樂團過去視覺美學，樂迷看到後不僅大讚太有梗，更直呼：「全台灣應該只有草東能用路名來表現團名。」
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