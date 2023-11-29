提款52萬投資虛擬貨幣　約面交警埋伏逮車手

桃園市觀音區一名57歲李姓婦人，因投資虛擬貨幣遭到詐騙，昨（28）日下午至銀行欲提款52萬元時，被行員察覺異狀通報警方到場關心，在勸阻過程中詐騙集團還傳訊息要求婦人拍攝現金照片回傳，員警見機不可失，請婦人假意配合與詐騙集團相約面交，警方在場埋伏，順利逮到前來取款的59歲歐姓女車手，警詢後依詐欺罪送辦。
記者李春台／桃園報導
大園分局表示，觀音分駐所於28日下午接獲轄內銀行通報，稱有一名李姓婦人欲臨櫃提款52萬元，但行員詢問她提款用途，李婦僅表示是要投資虛擬貨幣，卻對於相關內容一竅不通，行員擔心婦人遭到詐騙，隨即通報警方到場關心。
員警獲報前往了解，並以實際新聞案例進行勸說，李婦才驚覺受騙上當，此時詐騙集團又傳訊息來，要求李婦拍攝現金照片回傳，員警便請銀行協助拍照取信對方，並請李婦假意配合與詐騙集團相約面交，當李婦將假鈔交給前來取款的車手時，在場埋伏的員警立即上前表明身分，當場將車手逮捕。
歐姓車手遭逮後雖辯稱只是受託來拿東西，但對於受託人及相關細節都交代不清，警方於詢問後依詐欺罪將歐姓車手移送桃園地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。