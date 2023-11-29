網紅「小濤在非洲」遇刺身亡！兇嫌竟是中國人 為偷手機狂刺七刀
38歲的知名網紅「小濤在非洲」驚傳遇刺身亡！中國大陸直播主小濤，以分享非洲風俗民情而闖出知名度，沒想到近期卻傳出，在衣索比亞慘遭卻賊襲擊殺害，而犯嫌身分曝光，疑似同樣來自中國的21歲男子。而「小濤在非洲」客死他鄉的消息，也引發大批粉絲不捨，紛紛留言哀悼。
記者潘毅／綜合報導
「小濤在非洲」在今年8月飛往非洲衣索比亞，以影片方式介紹當地風俗民情，同時與當地人進行文化交流，其風格也斬獲許多粉絲。沒想到11月26日晚上，小濤下榻當地一間旅館，當直播結束後他也睡覺休息，沒想到凌晨3點時，房間內出現動靜讓小濤驚醒，一起床卻目睹有竊賊正準備將他的手機偷走，雙方立刻扭打成一團，沒想到此時竊賊卻拿起刀子，朝向小濤身上猛捅7刀，拿走手機後跳窗逃逸。
此時小濤的友人楊先生也被樓上動靜吵醒，上樓察看才發現小濤已經倒在走廊處，且房間內全是血跡：「我見到小濤的時候他還有一口氣，5分鐘後他就講不了話了」，小濤也立即被送往醫院救治後，仍因傷重不治身亡，享年38歲。
事後衣索比亞警方也循線逮捕一名中國籍21歲男性嫌犯，在他的身上搜出小濤的手機，且其左手有傷口與不明血漬，案發現場遺留的腳印也指向該嫌疑人的房間，但嫌犯目前仍否認犯案。
目前小濤家屬已得知他遇害消息，據了解，38歲的小濤在家中排行老三，目前已經有兩個孩子，而他與孩子才在幾個月前見面過，如今悲劇發生，也引發大批粉絲不捨。目前2名小濤親屬前往衣索比亞處理後事，中國駐衣索比亞大使館也表示，事件後續處理工作正在進行中。