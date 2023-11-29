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買電動車選信貸還是車貸？最大差異在這　專家教戰貸款注意事項

▲國內電動車市場持續快速成長，但由於價格也不便宜，不少人會尋求貸款，只是該選車貸還是信貸？專家給建議。（示意圖／取自unsplash）
▲國內電動車市場持續快速成長，但由於價格也不便宜，不少人會尋求貸款，只是該選車貸還是信貸？專家給建議。（示意圖／取自unsplash）

記者顏真真／台北報導

國內電動車市場持續快速成長，尤其流線型的曲線和未來感十足的設計元素，讓許多人對這時尚且環保的交通工具趨之若鶩。不過，也因為高端電池技術和電動車獨特的零部件，電動車價格並不低廉，就會透過貸款購車，只是該選擇一般汽車貸款還是專屬電動車信用貸款？專家受訪時指出，最大差異在於「可貸金額」，目前電動車信貸最高可貸到800萬元，亦不受車款、車齡或車輛殘值影響，一般車貸最多只能貸到車價本身的9成，專屬信貸年利率最低1.88%起，最重要的不需像車貸一樣設定抵押。

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電動車市場持續快速成長，根據交通部公路局統計，2022年國內電動小客車掛牌數3萬4160輛，與2021年1 萬8145輛相比，增幅達88%，而截至今（2023）年10月底更已達5萬4030輛，年增達1萬9870輛，創下歷年新高，顯示越來越多民眾選擇以純電汽車作為代步工具。

不過，遠東商銀數位金融事業群副總戴松志受訪時指出，在台灣電動車市場快速成長同時，也發現電動車車主有購車或增貸的資金需求，而銀行車貸通常最多只能貸到車價本身的9成，融資公司雖然可以超額增貸，但利率可能高達8%至10%，每月貸款負擔較大。

Money101金融比較平台行銷公關副理張書敏接受《NOWnews今日新聞》採訪時也提到，申請電動車貸款和一般車貸款最大的差異在於「可貸金額」，信貸最高可貸到800萬元，而車貸大多只能貸到車價本身的9成。當然，除了「可貸金額」，電動車信用貸款利率也比一般車貸來的低，最重要的是不需要像車貸一樣設定抵押。

此外，根據目前市場購車情況觀察，購買電動車的族群以收入水準相對較高的族群為主，對於這類族群來說，她建議，不妨可以參考信貸方案，因為在信貸利率、貸款額度說不定會比車貸來的優惠。

目前包括遠東商銀、樂天銀行、玉山銀行、滙豐銀行等都有推出電動車貸款，其中遠東商銀推出電動車專屬創新貸款方案，除購車原車皆可貸，已有車貸也可貸，而且免預繳利息，年滿18歲至65歲且年收入達新台幣35萬元上班族，即有申貸資格，且車主與配偶皆可同時申辦共享優惠。

戴松志表示，由於目前會購買電動車，尤其一開始購買特斯拉的人，多屬於較優質社會高階族群，現在包括BMW、賓士也推出電動車，甚至鴻海明年也會有Model D新款電動車，考量信貸商品較為靈活彈性，車子也不用抵押，因此，遠東商銀將信貸商品結合純電汽車，除可滿足更多純電汽車車主需求，也希望透過此鼓勵更多人加入綠色交通的行列，尤其此貸款與市面上一般車貸不同，不受車款、車齡或車輛殘值影響，最高可貸新台幣700萬元，最長可貸7年共84期，一段式貸款利率最低只要2.1%起。相較目前市面新車貸款2.5%至3.5%起更加優惠。

樂天銀行同樣也有針對購買純電動車的車主，推出專屬電動車貸款，只要在今年12月20日前申貸，還免開辦費，年利率1.88%起，貸款額度最高500萬元，貸款最長84期，但申請人個人年收入要達120萬元以上。滙豐綠動信用貸款亦有針對購買電動交通工具（含電動／插電式油電混合汽車）貸款，除開辦費最低0元起，貸款額度最高800萬元，最長可貸84期，年滿18歲到55歲國民、年收入30萬以上就可申貸。

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