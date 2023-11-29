加入投資群組！男1月慘遭詐騙57萬元 新北警埋伏面交現場逮車手
今年11月間，羅姓男子向警方報案，稱於通訊軟體上認識名為「阿格力」的網友，經對方介紹之下，加入某投資群組，陸續於1個月內以匯款及面交方式，給假冒理財專員的車手，共計損失57萬元，未料之後卻無法出金，羅男這才驚覺遭詐騙，隨即報警處理。
記者林盈君／綜合報導
新北海山分局文聖派出所獲報後，要求羅男配合，假意約對方於板橋區文化路2段，佯裝投資面交100萬元，警方埋伏於現場，順利逮捕車手賴姓男子，並持續向上溯源，又於市民廣場逮到吳姓男子。詐團疑為掩人耳目，還刻意約定在人潮眾多的新北耶誕城會場，試圖躲避查，卻遭大批便衣員警逮捕到案。
2男落網後，警方並查扣工作證照6張、手機3支、現金5500元及假鈔100萬元等證物，訊後依詐欺及違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移請新北地檢署及新北地方法院少年法庭偵辦。
警方也呼籲，詐騙集團經常使用「高獲利低風險」、「穩賺不賠」等話術，吹噓不合理的獲利，使民眾心動加入特定群組或社團後，再透過各種話術引誘民眾，逐步掉入詐騙集團設下的投資陷阱。民眾應避免隨意加入各種投資群組、社團，如接獲疑似詐騙電話，可隨時撥打165反詐騙專線諮詢，或至附近派出所請求警方協助，以防受騙上當。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。