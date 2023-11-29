NBA／感人！Nowitzki職業生涯為Cuban降薪4次　只為打造冠軍陣容

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而Mark Cuban與球隊的傳奇球星「德佬」Dirk Nowitzki，兩人感情相當好為球迷所熟知，甚至美國媒體認為兩人的關係，已完全超過老闆與員工間的本質，也有人戲稱他們簡直就像親兄弟一樣。Dirk Nowitzki在1998年NBA選秀會上以第1輪第9順位被密爾瓦基公鹿選中，隨即透過交易來到了達拉斯獨行俠，也展開了他21年傳奇的職業生涯。
當時獨行俠隊的老闆還並不是Mark Cuban，Cuban於2000年以總價2.85億美元(約新台幣88億元)，自時任老闆H.Ross Perot,Jr手中買下了達拉斯獨行俠的所有權，成為獨行俠隊老闆直到今日。Nowitzki的職業生涯中，幾乎不曾聘用過經紀人，他皆親身與Mark Cuban談判薪資等相關問題，而21年的職業生涯裡，Nowitzki主動降薪次數竟高達4次，在現代薪資至上的環境當中，放眼歷史應該也只有Dirk Nowitzki能夠做到。
從2010年開始Nowitzki就在為球隊節省薪資空間，希望球隊能藉此補強更多有實力的球員，當年Cuban提供Nowitzki一份為期4年9000多萬的頂級合約，但他並沒有接受，而是只簽下一紙僅1600萬年薪的短約，此後的Nowitzki也同樣多次拒絕Cuban開出的頂薪，甚至有一年年薪僅有800萬美元。Nowitzki這4次降薪總額超過1.1億美元，職業生涯後期Mark Cuban也不允許他再降薪，也相當信任Nowitzki，直接將球隊的部分股份交給他。
Dirk Nowitzki在2011年NBA總冠軍賽上，幾乎是一人撐起達拉斯獨行俠，最終以4:2擊敗擁有Lebron James、Chris Bosh、Dwyane Wade三巨頭的邁阿密熱火，Nowitzki也收下FMVP，招牌的「金雞獨立」單腳後仰跳投，至今仍為球迷津津樂道。