東北季風來勢洶洶！大台北今晚雨彈來襲 「氣溫溜滑梯」1圖秒懂
經過2天較溫暖的天氣，新一波水氣較多的東北季風又將報到，中央氣象署預報員羅雅尹指出，今（29）日晚上至明（30）日至清晨，東北季風開始增強，桃園以北、宜蘭地區從今晚開始降雨機率就顯著提高，一直到週末，北台灣都是全天濕涼的天氣型態，白天高溫在攝氏20度上下，低溫則在攝氏15度，中南部低溫略有下滑，早晚溫差仍較大。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員羅雅尹說明，今日全台各地白天氣溫溫暖舒適，午後高空雲層通過台灣上空，山區和平地都會有些許降雨，要特別注意，今晚至明晨，東北季風逐漸增強，其挾帶的水氣較多，包括大台北、桃園、宜蘭等地降雨機率都會增加。明日雨勢更明顯，包括基隆北海岸、東北部及大台北山區，都有局部大雨發生的機率。
氣溫部分，羅雅尹指出，明日白天，北台灣高溫只剩攝氏19至21度，比起今日還有攝氏26至27度，一次驟降攝氏7度左右，此外中南部明日高溫攝氏26至27度、花東攝氏23度，低溫部分，各地仍維持攝氏16至19度，局部地區更低，因此北台灣全天都只有攝氏15至20度，還有雨勢，體感會比較濕涼。
羅雅尹提醒，本波東北季風將持續影響至下週日（12月2日），下週一（12月3日）東北季風會短暫減弱，但下週二（12月4日）又會再次增強，屆時北部及東北部氣溫稍下降，北部及東半部有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴。