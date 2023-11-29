估票時間到了　郭倍宏深信他就是辣個會勝選的男人

「估票時間到了！最後「團結」在會勝選的那個人身上。我深信我就是辣個男人！」高雄市第６選區立委候選人郭倍宏今(29)日臉書發文表示，大家都說我是綠的，可是民進黨自己又有提名人。大家都說我很台，可是我的支持鄉親來自藍營的又是大宗。所以，我是綠+台，還是藍+非綠？以上皆是。最後「團結」在會勝選的那個人身上。他深信他就是辣個男人！
記者郭凱杰／高雄報導
原來，選票沒有顏色。郭倍宏在經過這段時間與選民接觸後發現，選票是沒有顏色的，顏色在選民自己心中，而且是浮動的，今天跟明天會不一樣。為何如此？因為無論什麼顏色，大家都在想同一件事-誰會贏，就投給誰？
郭倍宏認為，在21世紀的今天，選舉樣貌已經跟30年前不同。30年前大家最常聽到的一句話-選理念的，雖千萬人吾往矣，即使落選，理念要傳達出去，選到最後一刻鐘。但現代人的選舉概念是，候選人選舉就是要贏，選民投票只投會贏的，所以他才會在日前提出「西瓜黨最大」的說法。
郭倍宏指出，眾所周知，民進黨的提名人落跑空降來第六選區，連滿月蛋糕都還沒資格吃，可能贏嗎？另一位對手，跟綠營對戰，很難是執政黨的對手。因此，非綠陣營該想的是推出一位共主，勿浪費選票，勝選才是硬道理。
郭倍宏也強調，他的說法沒有破綻，非綠共主+本土很台的選票，不衝突的結合，最後「團結」在會勝選的那個人身上。他深信他就是辣個男人。