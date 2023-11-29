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北市公車司機5年少900人　綠議員要求加碼補貼留人

▲許淑華指出台北市公車司機5年少近900人，要求加碼補貼。（圖／取自許淑華臉書）
▲許淑華指出台北市公車司機5年少近900人，要求加碼補貼。（圖／取自許淑華臉書）

記者邱新博／台北報導

因應新冠肺炎疫情趨緩，加上中央政府的1200交通月票、明年3月將開放中國遊客來台，近期公車運輸量大增，台北市議員許淑華指出，近5年來公車駕駛缺額多600人，而其他縣市都加碼補貼搶人，北市府應該用更好的誘因及待遇吸引人才留下，北市交通局允諾，會參考其他縣市做法2個月內提新方案。

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根據統計，北市的公車司機自2019年的4564人，到今年下降至3684人，缺額也從946人增多到1546人，缺額大幅上升。

許淑華說，北市公車司機荒逐年上升，從去年信義行政中心搬遷到廣慈園區、行政院推行的1200月票上路增班、疫情解封，明年3月開放陸客團來後，司機恐怕會轉去開遊覽車，屆時缺人會更加嚴重、缺人的狀況會更加嚴重。

許淑華近一步指出，中央交通部公路局針對新駕駛每位每月補貼5000元，台南市任職滿1年加領1至4萬元，桃園市每位每月補貼1萬元，台中市與新竹市則是每位每月補貼4000元。許直言，各縣市都在提供誘因「搶司機」，許多北市的公車駕駛也因此外流至中南部，「大家都在加碼，北市府卻還在提方案、等修法。」

交通局長謝銘鴻說，北市的公車駕駛去年有調薪6000元，未來運價調整時也會再有機會替駕駛加薪。只要運價多1元，每個月就能再多2000元。蔣萬安也允諾，後續將參考其他縣市政府的做法，研議配套措施。

公運處回應，台北市公車自111年10月實施新運價，駕駛員薪資已有配合調漲6,000元幅度，另經統計，至112年9月本市公車駕駛員額數為3,684名，缺員人數約700名。

為維持公車服務水準，交通局已於11月17日邀集交通部、勞動部、勞動局與本市聯營公車公會及駕駛人工會等辦理座談會，綜整各單位意見，後續將朝優化公車路線提升班次、改善駕駛勞動環境及薪資應因應運價調整檢討等方向辦理。

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