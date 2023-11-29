12/1起強制戴口罩「是假的」！瘋傳沒戴罰1.5萬元：是3年前舊規定
中國黴漿菌疫情延燒，讓口罩禁令回歸嗎？近期網路瘋傳「十二月一日上路！八類場所70地點沒戴口罩罰1.5萬」的訊息，經事實查核平台MyGoPen查證，此為錯誤訊息！網傳訊息已經是 2020 年期間，台灣為了防堵疫情，當時指揮中心推動的秋冬防疫專案，並不是今年2023年的最新規定。MyGoPen提到，網傳訊息缺乏脈絡，容易造成誤解。
記者周淑萍/綜合報導
網路瘋傳「十二月一日上路！八類場所70地點沒戴口罩罰1.5萬」，誤傳的訊息內還提到，需要強制戴口罩的場所包含了醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學校、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公等8類場所，讓人有種回到防疫期間的錯覺。根據MyGoPen統計，該則錯誤訊息在 24 小時內，就收到 75 次民眾回報，查核結果發現，訊息來自 2020 年 11 月 18 日，並非今年 2023 年12 月啟動的新制。
關於戴口罩規定，疾管署表示，近期並未強制規定要配戴口罩，僅建議民眾如有發燒或急性呼吸道症狀，應佩戴口罩並儘速就醫。疾管署同時提醒，目前國內處流感流行期，再加上中國當地呼吸道疾病疫情上升（以流感為主，另有鼻病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒等引起），請長者、幼兒等免疫力不佳之民眾非必要勿前往中國，以防就醫不易延誤病情。