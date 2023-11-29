連失好市多、SOGO卡後！國泰世華銀靠這張卡 刷出千億簽帳金額
國泰世華銀行在連續失去Costco好市多聯名卡及SOGO百貨聯名卡後，全力鞏固信用卡市場地位，除衝刺CUBE卡，也將長榮航空聯名卡權益全面升級，其中CUBE卡採「一卡抵多卡」發卡策略，主打4大權益天天切換，讓卡友自行選擇消費種類回饋，也發展出「1+N」權益新趨勢。截至目前，CUBE卡新戶穩定增加，累計流通卡數逾500萬張，刷卡占比超過全行刷卡量5成，號稱國內最大宗的銀行卡，今年至今簽帳金額已突破千億。
記者顏真真／台北報導
國泰世華銀行全力衝CUBE卡，也祭出集精選、樂饗購、玩數位、趣旅行等4大權益，今年再推出個人化第5大權益「慶生月」，卡友可以透過CUBE App切換權益，一卡就能享多種權益回饋，將回饋自主權交還給客戶，其中回饋的小樹點還可選擇折抵帳單，點數使用也更多元便利。
國泰世華銀行資深副總鄭有欽表示，在觀察每位卡友都有1張符合自己消費模式的信用卡之下，希望CUBE卡提供的每一權益方案，也可成為大家的那張消費主力卡，而其他「N」個權益則是額外提供卡友選擇，當想旅行或是網購的時候，不需要另外再辦卡，透過App即可隨選享有。同時，針對每月壽星，也提供當月獨享的刷卡權益，讓消費回饋再放大。他說，CUBE卡接下來會朝「1+N」的權益方式，持續觀察消費需求並擴充權益，結合App就滿足卡友絕大部分消費需求。
根據國泰世華統計，每月約有1成的CUBE卡友會進行權益切換，有9成卡友則習慣停留在個人最適用的權益上，其中觀察近1個月最多卡友停留的權益方案為「集精選」，其次依序為「玩數位」、「樂饗購」及「趣旅行」。
若再進一步觀察，國泰世華銀發現，最多卡友停留的「集精選」權益方案，以生活消費通路為主，其中加油交通、超市量販、便利超商等通路消費，消費金額與筆數均占最大宗。