古久保健二樂天隊史第2位日籍主帥！連2年台灣大賽失利成換帥主因
樂天桃猿在今（29日）宣布原主帥曾豪駒遭到撤換，由日籍教練古久保健二接任總教練一職，這將是樂天桃猿隊史第二任日籍總教練，也是樂天桃猿隊史第二位外籍總教練，隨著桃猿更換總教練，也讓外界認為連兩年相繼在台灣大賽失利，恐是壓倒日商樂天球團的最後一根稻草，換上日籍主帥古久保健二也展現出樂天球團想奪冠的企圖。
記者張志宇/綜合報導
根據樂天球團副領隊沈鈺傑表示，曾豪駒會繼續留在球隊，相關職務還在討論，這部分是否會下二軍，或是擔任其他職務，還要看球團開會決定，但樂天球團有意增加教練團，並且現有教練團內部不會有大異動，目前只確定曾豪駒先卸下主帥一職。
古久保健二則是樂天桃猿隊史第2位日籍教練，前一位為2004年帶領Lanew熊（樂天桃猿前身）的大田卓司，但當年大田卓司僅執掌兵符50場，交出18勝30敗2和的戰績，隨即就遭到Lanew球團撤換由洪一中接任。
曾豪駒近兩年執掌樂天桃猿，都有將球隊帶入冠軍戰，雖最終都以失敗收場，卻稱不上失敗球季，但在管理層眼中沒有奪冠就是不及格，在今年與味全龍鏖戰7場後，最終仍錯失樂天入主中華職棒的首冠，這也讓日商樂天集團沒有耐性，換上日籍教練古久保健二接替，也展現出樂天球團想奪冠的企圖。
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