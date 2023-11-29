藍委質疑自律委員有民進黨「自己人」 華視澄清：沈伯洋已請辭
民進黨近日公佈不分區名單，其中「黑熊學院」院長、有「認知戰專家」之稱的沈伯洋，曾擔任中華電視股份有限公司自律諮詢委員會委員。對此，國民黨立委林為洲質疑，華視的自律諮詢委員會，居然有民進黨「自己人」，直言「民進黨介入華視早已是一條龍」。而華視稍早發布聲明澄清，沈伯洋已向本公司請辭，相關部門刻正進行委員遞補作業中。
記者林怡昕／台北報導
國民黨團今天召開「公廣集團華視成為民進黨側翼？」記者會，林為洲直指，華視的自律諮詢委員會，居然有民進黨「自己人」，質疑「這要如何能做到平衡報導」，沈伯洋已經是民進黨不分區安全名單內的立委，沈伯洋已經辭去中央社董事，是不是早該辭去華視自律諮詢委員，民進黨介入華視早已是一條龍，現在連自律諮詢委員會都不放過。
國民黨立委洪孟楷則說，NCC假裝聽不見已經是第N次，民進黨政府看到國民黨副總統參選人具有中廣董事長身分，也看到民眾黨不分區第15位徐瑞希具有公視董事身分，卻看不到民進黨不分區第二位沈伯洋是華視自律諮詢委員會委員，也看不到民進黨內部媒體派系擔任不分區立委，NCC是怕民眾看不到民進黨打手嗎？NCC要不要出來說清楚，沈伯洋現為華視自律諮詢委員，有沒有違反相關規定？
華視稍早發布聲明，有關沈伯洋擔任中華電視股份有限公司自律諮詢委員會委員乙事，沈伯洋業已向本公司請辭，相關部門刻正進行委員遞補作業中。