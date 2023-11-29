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台南警識詐手冊建功 阻詐近300萬逮車手送辦

▲派出所長拿出識詐36計手冊，與董女說明常見詐騙手法，才讓董女恍然大悟，成功守住近300萬元（圖／台南市政府警察局永康分局提供）
▲派出所長拿出識詐36計手冊，與董女說明常見詐騙手法，才讓董女恍然大悟，成功守住近300萬元（圖／台南市政府警察局永康分局提供）

記者張振興/台南報導

台南董姓女子因日前曾透過通訊軟體加入理財群組，隨即抽中未上市股票，需付近300萬認購賺價差，交易過程中察覺可疑，27日至大灣派出所查證是否遭遇詐騙，警方立即拿出「識詐36計手冊」供其翻閱，並完全符合「利用未上市股票詐騙」，警方也將計就計引導詐騙集團上鉤，將蔡姓車手逮捕，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪移請台南地方法院偵辦。

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▲警方也將計就計將詐騙集團引誘出來，成功在超商逮捕未成年17歲車手，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪移請台南地方法院偵辦（圖／台南市政府警察局永康分局提供）
▲警方也將計就計將詐騙集團引誘出來，成功在超商逮捕未成年17歲車手，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪移請台南地方法院偵辦（圖／台南市政府警察局永康分局提供）
永康分局大灣派出所11月27日受理董姓女子（43歲）諮詢投資詐騙案件，董女向警方表示日前透過通訊軟體LINE加入聲稱穩賺不賠理財投顧群組，且必須立即下載自行開發投資軟體，隨即接獲通知抽中未上市股票28張，只要繳交新台幣298萬認購就能馬上進賺價差賺大錢，雖然心動但畢竟近300萬的投資不是小事，因此交易過程中察覺可疑進而前往派出所查證。


董女到派出所查證時恰巧遇到所長林璟翔，在初步了解過程中不管警方如何說明，該民仍半信半疑，林所長立即拿出永康分局甫發行之「識詐36計手冊」供其翻閱，並提示該詐騙技巧正符合該識詐36計手冊第12計-空城計，手法與圖文中提及「利用未上市股票詐騙」完全吻合，董女才恍然大悟。

▲識詐36計手冊電子書將目前常見詐騙手法集合成冊，提供民眾翻閱查詢識詐（圖／台南市政府警察局永康分局提供）
▲識詐36計手冊電子書將目前常見詐騙手法集合成冊，提供民眾翻閱查詢識詐（圖／台南市政府警察局永康分局提供）
警方將計就計與董女配合，引誘詐騙集團上勾，見車手前來取款時埋伏員警一舉上前壓制，順利逮補將蔡姓車手，全案於28日依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪移請台南地方法院偵辦，並擴大溯源追查。

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