NBA／Cuban出售獨行俠多數股份給金沙集團 集團背後大有來頭
美國職籃NBA達拉斯獨行俠隊老闆Mark Cuban，即將出售球隊多數股份，向來相當支持自家球隊的Cuban，根據NBA資深記者Shams Charania透露，Cuban預計將多數股權出售給Miriam Adelson和其背後的拉斯維加斯金沙集團，價值粗估約為35億美元，這是NBA歷史上最獨特的狀況之一，Cuban儘管出售多數股份，但仍保留了球隊籃球運營的權力。
實習記者陳品翔／綜合報導
獨行俠隊最近一次被美國媒體FOX估價約為45億美元，為聯盟第七有價值的球隊，當初Mark Cuban僅用2.85億美金買下獨行俠隊，如今球隊價值已翻了不只10倍。目前NBA最有價值的球隊為金州勇士，以77億美元的收入位居榜首。而根據《富比士》報導，Miriam Adelson是世界第五富有的女性，當她的丈夫（公司創始人）Sheldon Adelson於2021年去世時，她也繼承了拉斯維加斯金沙集團約56%的股份。
拉斯維加斯金沙集團主要為經營美國賭場和度假村的公司，公司總部位於美國內華達州。該公司在亞洲擁有多個度假村，包括2010年開幕的新加坡濱海金沙酒店，並也透過其子公司金沙中國，在澳門經營澳門金沙酒店、澳門倫敦人酒店、澳門威尼斯人酒店、澳門百利宮酒店及澳門巴黎人酒店。截至2020年按收入計算，金沙集團是全球第三大賭場公司，收入相當可觀。
美國媒體也透露，Mark Cuban此一操作，目的是為了推動運動彩券在德州能夠合法化，而阿德爾森家族就擁有博彩背景，Cuban的此操作與今年傳奇球星Michael Jordan出售夏洛特黃蜂時一樣，都是為了幫助地方博彩事業，但皆都保留了部份股份，並仍能夠投入球隊的相關運營。