國民黨團批華視大選專題沒平衡！柯文哲、侯友宜僅曝光「數十秒」

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李德維強調，政府相關部門、國營事業、公股公司，以及公廣集團、中央社等，不要忘記你們是政府的，是人民的不是執政黨的，不要拿人民納稅資源，為特定總統參選人造勢宣傳。
國民黨立法院黨團副書記長吳怡玎指出，近期更發生主持人廖筱君所主持的網路節目「REAL TALK/真實對話」，放在華視YouTube上，且標榜超越藍綠、超越意識形態，但節目內容邀請的受訪者和談話內容，根本沒有超越藍綠，口徑一致幫民進黨政府大內宣，吳怡玎質疑華視，如果廖筱君可以利用華視的YouTube，那麼網紅「館長」是否也可以？偏藍的網紅可不可以？還是開放給所有人使用華視的YouTube頻道？
林為洲表示，華視11月27日播出節目52政ING「醫療島安居否？」18分鐘新聞專題報導中，介紹三黨總統候選人醫療政策，其中國民黨候選人侯友宜僅露出11秒，民眾黨總統候選人柯文哲40秒，民進黨總統候選人1分6秒。
林為洲質疑，「華視屬公廣集團，是國家公器，可以這樣處理新聞嗎？華視不是一般商業電視台，難道可以不用顧及平衡報導嗎？」
對此，華視稍早發布聲明，華視新聞資訊台「52政ING」節目，係以每週播出各候選人政策專題為主旨，節目製作均依循製播規範及公正原則，期讓公眾瞭解各候選人的政見及主張。該節目於11月26日晚間10點播出討論三位候選人醫療政見的內容，各製作1則專題探討，內容與時長分別如下：柯文哲-安樂死政見( 5分52秒)、侯友宜-巴氏量表政見(4分21秒)、賴清德-癌症基金政見(5分10分)。相關內容秉持公正原則，衡平報導及探討各候選人所提出之政策主張。
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