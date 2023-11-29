辰亦儒分居曾之喬4年！返台沒幫愛妻慶生 零互動遭疑濃情轉淡
愛情長跑10年結婚的明星夫妻檔辰亦儒、曾之喬，2020年初喜曝結婚好消息，罕見合體放閃，但男方遠赴大陸發展直播事業，海撈賺進上億元台幣，曾之喬在台成立YouTube頻道，長期過著分居生活，夫妻演藝事業各有一片天，最近辰亦儒難得返台，卻被《CTWANT》偷拍到與老婆互動冷淡，過著老夫老妻的生活，甚至生日發文都沒提到另一半，遭質疑濃情轉淡。
記者江芷稜／綜合報導
辰亦儒2009年與曾之喬合作戲劇《愛似百匯》傳出緋聞，低調不鬆口戀情，一度面臨分手，男方另外交往汶萊女友後，發現最愛的還是她，最後苦追1年才把女友追回來，順利抱著美人歸，入手5千萬天母豪宅作為婚房。而曾之喬向來個性自主，不喜歡倚賴另一半，很少提及老公放閃，只有結婚當年，她透過電話視訊為海外工作的辰亦儒慶生。
如今結婚4年，長時間保持遠距離婚姻的辰亦儒，難得返台與曾之喬共度生日，沒想到媒體跟拍多日，曾之喬11月17日35歲生日當天，選擇和閨密聚會慶生，卻沒見到另一半現身，生日感言也沒提到老公，直到隔天，辰亦儒夫婦才跟男方長輩聚會共餐，曾之喬離開前主動擁抱婆婆，表現好媳婦模樣。
令人玩味的是，辰亦儒、曾之喬回到天母住處時，過程幾乎沒有互動，走路時也保持一前一後的距離，沒有親密動作，也沒有幫老婆拎袋子，結婚4年後宛如老夫老妻，缺乏該有的儀式感。由於曾之喬說過，夫妻都不愛送禮物，興趣反而是聊投資、看房子，有特別的相處模式，在外界眼裡卻似乎濃情轉淡，缺乏了點激情。
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