黴漿菌連毒理專家也中標！「感染症狀」曝光：如喉嚨卡很多小顆粒

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感染黴漿菌後，招名威花了整整兩個禮拜的時間對付它，「前一個禮拜沒有抗生素的情況下，有些微的夯夯感，但都沒有超過37.5度，可是咳嗽是越來越嚴重，第二個禮拜吃了抗生素後才逐漸好轉，搞了好久，真的很麻煩」。
招名威解釋，黴漿菌是一種非典型細菌，傳染途徑主要為呼吸道飛沫傳染，容易好發在群聚生活之族群，是社區性肺炎常見的致病菌之一。雖然肺炎黴漿菌對第一線的巨環內酯類（macrolides）紅黴素（Erythromycin）有抗藥性，但仍有其他抗生素可使用，例: 四環素類(Tetracycline)中的多喜黴素(doxycycline)及氟奎諾酮(fluoroquinolone) 類的抗生素。
至於有些人會擔憂「黴漿菌有抗藥性」而不敢吃抗生素，招名威則認為：「相反地，若經醫師評估，需使用抗生素治療，大家最好遵照醫師指示，依開立的劑量及時間使用抗生素，不要自行停藥，倘症狀沒有改善，就自行停藥，只會事倍功半，黴漿菌就會一直纏著你喔！」
招名威也提到，其實肺炎黴漿菌造成的症狀輕微，多數感染者可自行痊癒，不需要抗生素治療，所以真的也不用過度擔心抗藥性問題，並建議「人多的時候把口罩戴上，可以減少很多不必要的傳染風險，至少我會用這種方式保護自己。」
❓黴漿菌是什麼
據衛福部疾管署疾病資料指出，肺炎黴漿菌是目前發現最小且可自行複製的病原體，和一般細菌不同的是，它沒有細胞壁，許多常見的抗生素對它無效，且肺炎黴漿菌造成的症狀輕微，可持續1至4周，並可造成數種類型的感染。
高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科也指出，和一般的流感和肺炎鏈球菌不同的是，感染黴漿菌後的症狀並沒那麼劇烈，一直發高燒、咳綠色痰的情況較少見，大多只會咳嗽，偶爾肌肉痠痛、拉肚子的情況，此外，感染黴漿菌約有10％的人會得到肺炎，小於5歲的孩童感染時，除了有喉嚨痛、倦怠、發燒等症狀外，還會有喘鳴表現。