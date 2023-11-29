中華職棒／曾峻岳再度上榜國際新秀排名第20！徐若熙首度進榜
中職許多年輕投手在近期隨著中華隊出征國際賽，也引起外國球探的關注，其中美國分析網站《FanGraphs》就再度更新國際球員榜，除了富邦悍將曾峻岳依舊上榜，味全龍年輕王牌徐若熙則是首度上榜。
記者張志宇/綜合報導
《FanGraphs》在今年2月時就公佈國際新秀排名，曾峻岳當時則排名第17名，更是中華職棒唯一入選的選手，在近期的最新排名中則是退至第20名，並評價表示，「曾峻岳雖然身形較為矮小，但下半身非常強壯且靈活，不用擔心續航力問題，但因為個子不高導致出手點較低，讓他的直球有上竄的感覺，讓打者更難掌握擊球時機，目前最大的缺點就是滑曲球不太穩定。」
至於首次上榜的徐若熙，則是被《FanGraphs》排在第40名，因為徐若熙接受TJ手術，導致錯過2022賽季直到2023賽季才回到球場，外國球探認為，「徐若熙曾在3局的投球中，將球速提升至94至96英里，並有3種不同的變化球，且在今年球季看來，他的滑球、指叉球看起來又更進化了，且還有一顆幅度很大的曲球。」
球探認為若徐若熙赴美發展，將會調往牛棚，但若是下賽季，「徐若熙能將他的4種球入穩定下來，且有優異的控制力，並能健康完整投完整季，屆時就值得外界重新評價。」