藍白主張重啟服貿 民進黨批：別老跟中國站在一起「衝康年輕人」
針對國民黨總統參選人侯友宜主張重啟服貿，民眾黨總統參選人柯文哲也曾主張重啟，民進黨發言人張志豪今（29）日表示，服貿議題已是10年前的過時產物，近幾年台灣經濟發展穩健，只有藍白兩黨假裝看不到，可見藍白兩黨不僅是活在過去，更始終對中國抱持不切實際的幻想，請「侯康配」停止衝康台灣年輕人，也請柯文哲適可而止，不要為了選舉而犧牲國家利益。
記者陳佩君／台北報導
張志豪說明，一旦開啟兩岸服務貿易協定，將大範圍影響的台灣業種，包括：商業服務業、通訊服務業、營造工程業、批發零售業、觀光旅遊業、醫療社服業、環保廢棄物處理業、運輸倉儲業、洗衣美髮業，以及殯葬火化業等至少10大產業，直接衝擊400萬的台灣就業人口，拉低台灣產業整體薪資水水平。
張志豪強調，馬英九政府時期的經貿政策過度傾向中國，結果形成兩岸經貿交流的不健康環境，包括台灣產業發展的扭曲、農漁產品過度依賴，以及經濟利益高度集中在兩岸買辦集團等。他批評，如今侯友宜與柯文哲總統參選人，在沒有完整產業衝擊調查評估、未充分進行社會溝通下，貿然倡議重啟「服貿協議」，特別是對中國開放項目可能危及國家安全，及引發不對等開放模式將進一步掏空台灣經濟的疑慮，台灣社會完全無法接受。
張志豪重申，民進黨支持健康有序的兩岸交流，但兩岸經貿交流不能設置任何政治目的，或以不公平貿易來進行差別對待，尤其中國經濟情勢丕變，國際社會應對中國經濟脅迫，紛紛強化經濟安全戰略，兩岸經貿交流與各項協議應該要兼顧開放與風險，也要與社會進行充分溝通。