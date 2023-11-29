20歲《超級紅人榜》歌手柯辰勳陳屍飯店廁所　詹雅雯淚喊心痛死了

獨／《紅人榜》柯辰勳驟逝！蔡昌憲悲曝私下互動：他是開心果

▲蔡昌憲（右圖）是《超級紅人榜》的主持人，他悲痛談柯辰勳過世。（圖／翻攝柯辰勳臉書、蔡昌憲臉書）
▲蔡昌憲（右圖）是《超級紅人榜》的主持人，他悲痛談柯辰勳過世。（圖／翻攝柯辰勳臉書、蔡昌憲臉書）

記者吳雨婕／綜合報導

20歲的歌手柯辰勳參與選秀節目《超級紅人榜》嶄露頭角，卻在近日傳出猝逝消息，震驚各界，《NOWnews今日新聞》記者詢問身為《紅人榜》主持人之一的蔡昌憲，他談到對柯辰勳的印象，直言柯辰勳是節目裡的開心果，「大家都很喜歡他。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡昌憲回想起柯辰勳參與節目時的點滴，直言：「辰勳是紅人榜的開心果，他很愛唱歌，年紀輕輕卻有老靈魂，每次演唱都給《紅人榜》的大家帶來驚喜，大家都很喜歡他。」

蔡昌憲談到對柯辰勳的印象，提到柯辰勳是個很有想法也很認真努力的人，對於聽到他過世的消息感到非常遺憾與不捨，「希望他在另一個世界繼續快樂的唱歌。」

今年僅20歲的柯辰勳，是在4年前開始參加《超級紅人榜》，有著年輕外表，卻具有渾厚歌聲的他，被譽為「鄭日清接班人」，鄭日清是已故台語歌王，在歌壇上有「鐵馬歌王」的封號，當年以「三冠王」之姿出道。柯辰勳參賽期間，時常演唱老台語歌，包含劉福助的〈安童哥買菜〉、〈嘉慶君遊台灣〉；葉啟田的〈乾一杯〉，歌聲辨識度極高。如今一顆歌壇新星就此殞落，讓各界悲痛不已。

▲▼柯辰勳生前熱愛唱歌。（圖／翻攝自柯辰勳臉書）
▲▼柯辰勳猝逝，震驚各界。（圖／翻攝自柯辰勳臉書）
▲20歲《超級紅人榜》男星柯辰勳，昨（28）日卻驚傳陳屍在宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店更衣室內的廁所，初判死因爲心血管疾病。（圖／翻攝自柯辰勳粉絲團）
 
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

《紅人榜》柯辰勳猝逝！生前身體不穩畫面曝　母求監視器遭拒

《紅人榜》柯辰勳驟逝飯店廁所！友哀悼曝最後聊天內容惹鼻酸

獨／2組「南拳媽媽」陸開唱！歌迷買錯票崩潰喊退　彈頭緊急回應

「大港開唱」明年3月登場！表演陣容公開　草東沒有派對等8年回歸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞