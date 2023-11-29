獨／《紅人榜》柯辰勳驟逝！蔡昌憲悲曝私下互動：他是開心果
20歲的歌手柯辰勳參與選秀節目《超級紅人榜》嶄露頭角，卻在近日傳出猝逝消息，震驚各界，《NOWnews今日新聞》記者詢問身為《紅人榜》主持人之一的蔡昌憲，他談到對柯辰勳的印象，直言柯辰勳是節目裡的開心果，「大家都很喜歡他。」
記者吳雨婕／綜合報導
蔡昌憲回想起柯辰勳參與節目時的點滴，直言：「辰勳是紅人榜的開心果，他很愛唱歌，年紀輕輕卻有老靈魂，每次演唱都給《紅人榜》的大家帶來驚喜，大家都很喜歡他。」
蔡昌憲談到對柯辰勳的印象，提到柯辰勳是個很有想法也很認真努力的人，對於聽到他過世的消息感到非常遺憾與不捨，「希望他在另一個世界繼續快樂的唱歌。」
今年僅20歲的柯辰勳，是在4年前開始參加《超級紅人榜》，有著年輕外表，卻具有渾厚歌聲的他，被譽為「鄭日清接班人」，鄭日清是已故台語歌王，在歌壇上有「鐵馬歌王」的封號，當年以「三冠王」之姿出道。柯辰勳參賽期間，時常演唱老台語歌，包含劉福助的〈安童哥買菜〉、〈嘉慶君遊台灣〉；葉啟田的〈乾一杯〉，歌聲辨識度極高。如今一顆歌壇新星就此殞落，讓各界悲痛不已。
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