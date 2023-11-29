中捷聖誕活動連發　首波創意變裝重磅派對登場

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中捷公司表示，聖誕系列活動由「中捷聖誕超會搭」率先登場，12月1日至17日邀請大家秀出聖誕變裝，上網角逐人氣獎，總獎金3萬元，家中毛小孩也可以參賽，將照片上傳台中捷運Facebook粉絲專頁指定貼文留言處，就有機會將最高5000元獎金帶回家。此外，吉祥物小綠綠也將響應聖誕變裝，在捷運站或車廂發送糖果給大家；聖誕老公公在12月17日到22日也會不定時出現在列車上，民眾和聖誕老公公拍照並上傳至台中捷運/台中遊Facebook社團，也可以參加抽獎。
系列活動重頭戲則在12月23日的聖誕週末，今年活動主場在舊社站，用燈光點亮舊社，與鄰近商圈共同打造新興的聖誕亮點。現場將有一場聖誕派對，邀請變裝秀得獎者現場走秀，以及中捷30秒街舞創意短片得獎者上台秀舞技，另外還有歡樂市集、音樂饗宴、手作體驗等精彩節目，歡迎大家一起參與聖誕盛會。
中捷公司指出，超人氣的台中捷運小小站長活動也特別在12月16日再開2場，邀請4到8歲的小朋友參與，12月4日上午10時開放報名，每場25個名額，額滿為止；活動除了包含導覽及闖關，還有小朋友喜歡的小綠綠手作課程，也特別安排最可愛的小綠綠親自現身頒發證書。