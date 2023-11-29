藍白合破局民眾黨爆退黨潮？陳智菡：11月1400人入黨

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳智菡強調，藍白合談判期間，他們流失不少中間選民，藍白合不成，民眾黨內部重整頓，沒有時間找戰犯，本來要幫許多藍營小雞的行程都得取消，未來柯辦會大量加強空戰優勢，陸戰靠自己，沒有國民黨包袱民眾黨走更快，兩成的政黨支持度，將來國會還是有可能合作，由黃國昌領銜的立委戰隊會努力將席次衝到最高，不只攻擊民進黨施政不力，人民痛恨的炒地皮居住正義，也是柯辦攻防焦點。
陳智菡透露藍白合從一開始談她就覺得很煩，國民黨大玩兩手策略，塑造民眾黨內有鷹派鴿派不合的聲音，君悅飯店那場分手擂台將雙方仇恨值拉到最高，柯粉焦慮劃下句點，民眾黨沒時間找戰犯，接下來是短兵相接，政策主張是柯強項，包括：大數據治理、數位教育、雙語教育、能源議題。像今天有教育團體問三組候選人教育政策，柯答10題賴答５題，侯答0題，她質疑侯辦真有治國能力嗎？
陳智菡表示，侯康配連專訪都必須一起，她懷疑侯辦完全接收戰鬥藍的政策主張嗎? 柯辦主任周榆修在10月初談判時，就曾問過侯辦執行長金溥聰有關恢復特偵組、廢除雙語教育等主張，但金溥聰說那是戰鬥藍的主張，與侯辦無關。
陳智菡也回覆外界兩大疑慮，包括有人出２億美金要柯當副手? 她明白表示，「不是郭董」，這是一位曾在國民黨擔任過中央跟地方蠻高層級的官員，介紹阿拉斯加眾議員助理，真人有名有姓，一、兩個月前拜會民眾黨，登記前甚至傳出羅森柏格想了解藍白合進度，她認為這些都是國民黨干擾戰術。
媒體報導民眾黨退黨潮，陳智菡解釋只有５位退黨，但11月就有1400多人加入民眾黨，所有競選經費都是小額挹注，不向財團靠攏，希望四億元乾淨打完選戰。
更多「2024大選」相關新聞。