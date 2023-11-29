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Apple Podcast「2023排行」！百靈果奪冠、「光速脫單」最多分享

▲《百靈果 News》拿下2023年Apple Podcast最熱門和追蹤數最多的節目。（圖／翻攝自百靈果News YouTube）
▲《百靈果 News》拿下2023年Apple Podcast最熱門和追蹤數最多的節目。（圖／翻攝自百靈果News YouTube）

記者周淑萍/綜合報導

很多人習慣在通勤、開車或是睡前聽Podcas，哪些頻道或是集數是今年的大熱門，Apple Podcast今（29）日公開2023 年最熱門 Podcast，包括最熱門節目、今年首播的熱門新節目、追蹤數最多的節目、被分享最多次的節目和單集等。其中，《百靈果 News》拿下最熱門和追蹤數最多的節目；而最多人分享的單集是《瘋女人聊天室》：EP113｜別再瞎聊了！交友軟體怎麼聊才對？不藏私教你如何光速脫單。透過年度榜單，讓自己的耳朵換換口味。

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🟡2023 年台灣最熱門節目

1《百靈果 News》

2《Gooaye 股癌》

3《吳淡如人生實用商學院》

4《好味小姐開束縛我還你原形》

5《唐陽雞酒屋》

6《呱吉》

7《從前從前》

8《大人的 Small Talk》

9《博音》

10《下一本讀什麼？》


🟡分享次數最多的單集

1《瘋女人聊天室》：EP113｜別再瞎聊了！交友軟體怎麼聊才對？不藏私教你如何光速脫單！

2《唐陽雞酒屋》：EP188 上升星座Ⅱ，你未來的方向(上升土象)

3《大人的 Small Talk》：EP360「什麼都無法捨棄的人，什麼也改變不了」——現在5不願放手犧牲，未來連選擇的機會都沒有

4《婊姐必請》：EP177｜一招幫你加強工作運勢，阿公越開心你的事業就會越旺！ 7feat.簡少年

5《呱吉》：【呱吉Podcast】新資料夾泰國篇：麻麻呼呼

6《百靈果 News》：The KK Show - 216 小紅書演算法工程師 - Nick

7《台灣通勤第一品牌》：EP292 家和萬事興ft. 楊大正

8《曾寶儀的人生藏寶圖》：EP41｜人生當作實驗，樣樣拿自己的生命去驗證。ft.楊定一博士

9《財報狗 - 掌握台股美股時事議題》：200.【達人聊產業】房市馮迪索解惑平均地權，爆預售屋八卦，談買房時機

10《迎任而解》：Ep.46 生日禮物


▲最多人分享的單集是《瘋女人聊天室》：EP113｜別再瞎聊了！交友軟體怎麼聊才對？不藏私教你如何光速脫單。（圖／翻攝官網）
▲2023年最多人分享的單集是《瘋女人聊天室》：EP113｜別再瞎聊了！交友軟體怎麼聊才對？不藏私教你如何光速脫單。（圖／翻攝官網）
🟡熱門新節目

1《跳脫 Do 式圈》

2《故事開始了》

3《李靚蕾的沉靚時間》

4《日本大特搜》

5《理科 PD》

6《養成好習慣》

7《強哥為你說故事》

8《不良大叔 Naughty Uncles》

9《這又沒有很屌》

10《雪克唄杯＿雪瑞Ｘ唄姬ㄉ烏托邦》


🟡追蹤數最多的節目

1《百靈果 News》

2《只能喝酒的圖書館》

3《時事英文 English News》

4《下一本讀什麼？》

5《大人的 Small Talk》

6《Gooaye 股癌》

7《好味小姐開束縛我還你原形》

8《博音》

9《從前從前》

10《唐陽雞酒屋》


🟡熱門訂閱頻道

1《九八新聞台》

2《媽爹講故事》

3《敏迪選讀》

4《All Ears English》

5《一起說故事》

6《BBC Podcasts》

7《GK 爸爸原創故事繪本》

8《周慕姿讀犯罪腳本【訂閱限定收聽】》

9《TED Audio Collective》

10《通勤十分鐘 On The Way To Work》

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