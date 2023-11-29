中華職棒／曾豪駒在Lamigo球員時期超勇猛！竟不帶護具就上場打擊
中華職棒樂天桃猿今天宣布，將由原日籍的首席教練古久保健二接任總教練一職，曾豪駒正式交出兵符，不過他並未離開球隊，根據了解將轉任其他職務，樂天球團副領隊沈鈺傑表示，目前還是會讓曾豪駒教練留在球隊，且明年教練團可能還會再增加人手，而古久保目前人已回到日本，之後會再回台報到。
實習記者陳品翔/綜合報導
日商樂天集團自2019接手Lamigo桃猿之後，更名為樂天桃猿，而首任總教練曾豪駒也一路執教，生涯執教目前累積戰績245勝224敗。儘管以戰績來看，樂天維持一定爭冠實力，球隊也連續2年闖進台灣大賽，但在去年遭到中信兄弟橫掃，今年則是在關鍵第7戰飲恨輸球，兩次皆鎩羽而歸，與總冠軍擦身而過，4年下來曾豪駒並未替樂天拿下中職總冠軍，也是樂天最終可能決定換帥的主因。
曾豪駒現年44歲，是在2003年底的首次替代役選秀會中，以第7輪總順位第37順位被第一金剛選中，後來球隊由La new熊隊接手。總計10年的中職生涯中，曾豪駒共擊出494安打，有37支為全壘打、244分打點，並跑出21次盜壘成功，打擊率為0.247。
而曾豪駒球員時期上場打擊時，幾乎都不穿戴護具，而是直接拎著棒子站上打擊區，相當勇猛。而2013年球季結束後，曾豪駒結束近10年的球員生涯，他自認只是「轉換跑道，而非打不動」婉拒引退賽，轉任二軍打擊教練，也開啟了他的執教之路。
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