許富凱率餐廳員工做公益！曝爸爸生前勉勵 「努力做到最好」
許富凱代言知名台菜餐廳，這次率領品牌旗下員工齊心做公益，前往位於宜蘭偏鄉的新南國小奉獻愛心，提前陪伴孩童們歡度快樂耶誕節。他化身「富凱葛格」散播歡樂，準備了許多禮物要給大家驚喜，他開心表示：「耶誕節就是要送禮物呀，氣氛才是對的！很榮幸來到新南國小做這麼有意義的事情。」
記者吳雨婕／綜合報導
許富凱親自帶領全校師生一起佈置耶誕樹與音樂教室，孩童們興奮寫下各式各樣的願望清單，有人寫下「想要100支手機」、「希望賺到1000萬」、「祝爸爸媽媽長命百歲」等心願，富凱則許下：「祝新南國小小朋友平安健康長大！」校長向同學們分享了許富凱在歌壇打拚、成為金曲歌王的故事，鼓勵台下同學勇敢追夢、努力為自己實踐夢想，許富凱分享爸爸給予的座右銘：「要做就要努力做到最好，不然就不要做！」勉勵大家要好好讀書、學業進步。
學生為此精心準備苦練的陶笛技藝，現場成了一場高級的音樂演奏會，許富凱專心聆聽表演，看完大讚：「每一段演出都很精彩！尤其聽到經典台語歌〈望春風〉、〈雨夜花〉特別感動，對這些旋律非常熟悉，從演出感受到老師與同學的用心良苦，表演得很棒！」有趣的是，聽聞學習陶笛可以穩定小孩們的情緒，許富凱也嘗試吹奏，體驗後自嘲：「有點慌亂！第一次接觸這個樂器，但陶笛長得像藝術品，吹奏時能邊欣賞邊聆聽聲音，確實可以平靜心情。」
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