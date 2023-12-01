長大後就不辯論了？黃國昌：期待和吳欣盈並肩作戰

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不過，四年過去，後兩人先後進入立院，黃國昌因時力政黨票不足，未能進入立院，如今吳欣盈更成為民眾黨副總統候選人，與甫加入的黃國昌成為同陣營戰友。
黃國昌先是在27日的網路節目鄉民監察院中談到吳欣盈，他表示，吳欣盈出身新光集團家庭，這是他本來就要背負的負擔，他認為，三位副手比較下來，大家對吳欣盈的認識確實比較少，民眾黨和柯文哲接下來的重要工作之一，就是讓大家看到吳欣盈過去投入NGO、弱勢、銀髮族、國際關懷的種種累積，讓大家知道吳欣盈不僅是新光小公主，他更讚揚吳欣盈今年七月在歐洲議會幫台灣發生的表現。
黃國昌於28日接受媒體聯訪時又被問及四年前曾向吳欣盈發辯論戰帖一事，他表示，4年在不分區政黨票是彼此競爭的關係，因此就公共政策進行辯論，是非常自然、正常的事情。
隨後，黃國昌強調，自己很期待接下來能與吳欣盈並肩作戰，並再度列舉吳欣盈過去長期在慈善、偏鄉、銀髮族等領域投入努力。
此外，對於時代力量指民眾黨提名的不分立委參選人蔡春綢，其胞弟是曾涉及職棒簽賭，並有暴力傷害前科的雲林縣議會副議長蔡咏鍀。黃國昌則說，他沒有看到相關判決或相關法院文書有做這樣的記載，且他也不認識蔡春綢和蔡咏鍀。
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