2023最夯「迴轉壽司排名」大洗牌！爭鮮跌落TOP1寶座 冠軍換它當
台灣民眾瘋日料，其中迴轉壽司店深受各族群喜愛，《Social Lab社群實驗室》追蹤迴轉壽司店網路聲量，2023年討論熱度最高的排名為藏壽司，其次是壽司郎，季軍為爭鮮。對比2022年人氣排名為爭鮮、壽司郎、藏壽司，出現「第一名與第三名」排名互換現象，熱度最高的冠軍寶座由藏壽司從第三名逆襲！
記者鍾怡婷/綜合報導
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤迴轉壽司店網路聲量，其中「藏壽司」獲得冠軍，受到最多網友熱議，老饕推薦去藏壽司一定會點炸蝦天婦羅手卷，而炙燒鮭魚系列也獲得不錯評價，也有民眾表示，首選當推天婦羅玉子燒，並指出藏壽司是少數販售「炸的玉子燒」的連鎖壽司店。
藏壽司的甜品也廣受推崇，如「鯛魚燒冰淇淋」備受饕客稱讚，還有極具特色的「抽扭蛋」活動，吸引大批鄉民討論扭蛋相關話題，也因此令其聲量飆漲，來到排行第一位。
其次為「壽司郎」，眾人熱議必點品項：「壽司郎薯條比速食店好吃很多，每次第一輪先上一盤」，也有民眾表示蒜香花枝天婦羅很好吃，平常沒很愛海鮮的人，第一次去吃有被驚豔到；還有饕客說，茶碗蒸、星鰻or極上鰻魚、原味冰淇淋（撒上泡茶的茶粉）、炸香菇、可樂餅都很美味。
另一方面，今年初發生「日本高中生舔杯子」的「壽司郎事件」，也讓該店討論度攀升，更間接導致各家迴轉壽司店的衛生相關話題受到網友關注。
接著便是2022年熱度最高「爭鮮」，今年雖然熱度位居第三名，不過仍是不少老饕的愛店，紛紛推薦必點清單「首選絕對是茶碗蒸，是多年來一直不變的好滋味～」、「焦糖鮭魚真的是一生摯愛」。