20歲《超級紅人榜》歌手柯辰勳陳屍飯店廁所　詹雅雯淚喊心痛死了

關之琳拍抖音冒出大小眼　61歲「十三姨」長相不自然

▲「十三姨」關之琳近貌出現大小眼。（圖／翻攝自關之琳微博）
▲「十三姨」關之琳近貌出現大小眼。（圖／翻攝自關之琳微博）

記者楊穎軒／綜合報導

影壇巨星關之琳有「香江第一美人」、「最美十三姨」封號，2015年宣布和台灣富商陳泰銘離婚，即便單身又不再接戲，但靠時裝事業和投資房地產累積的財富，身價據傳近20億台幣。關之琳近年積極經營社群平台帳號，日前分享一支抖音影片，剛滿61歲的她，狀態容光煥發，外貌奇蹟凍齡，不過被發現偶爾有大小眼，看起來稍嫌不自然。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼關之琳扮演的十三姨角色，是影迷心中的經典。（圖／翻攝自關之琳IG、微博）
▲▼關之琳扮演的十三姨角色，是影迷心中的經典。（圖／翻攝自關之琳IG、微博）
▲關之琳扮演的十三姨角色，是影迷心中的經典。（圖／關之琳微博）
關之琳拍短影音分享生活態度，她一頭俐落中長直髮，穿絲質蛋糕層次襯衫，皮膚光滑無瑕疵，整個人相當美豔，關之琳以勉勵的口吻說：「喂！記得好好生活，好好愛自己，把期待降低，把依賴變少。」不知是眼妝化得太濃，或是美顏開得太強，關之琳說話的時候眼睛一大一小，下一秒又變正常，仔細觀察有些突兀和詭異。

▲關之琳招牌電眼忽大忽小。（圖／翻攝自關之琳微博）
▲關之琳講話時招牌電眼一大一小。（圖／翻攝自關之琳抖音）
▲關之琳下一秒眼睛又變正常。（圖／翻攝自關之琳抖音）
▲關之琳下一秒眼睛又變正常。（圖／翻攝自關之琳抖音）
關之琳恢單後生活過得充實愜意，與愛犬住在香港位於半山區約84坪宅邸，環形落地窗望出去就是維多利亞港及山景，屋內還有用來招待親友的大理石餐桌，裝潢頗氣派，據悉，該棟豪宅是關之琳2018年以5.4億台幣購入，光設計、裝潢就花了1年，而房價也在短時間升值到6億，只能說被稱作「香港樓后」的關之琳，投資眼光精準。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

39歲曾愷玹近照曝光！前「J女郎」吞防腐劑　宛如女大學生

陳妍希老公陳曉大崩壞！暴瘦到「臉頰凹進去」　撞臉孫悟空

子瑜揮別長直髮！全新髮型激增女人味　124萬人看過回不去了

aespa出現在佳世達尾牙名單！粉絲求入職不支薪：我看完馬上走

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞