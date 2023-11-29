關之琳拍抖音冒出大小眼 61歲「十三姨」長相不自然
影壇巨星關之琳有「香江第一美人」、「最美十三姨」封號，2015年宣布和台灣富商陳泰銘離婚，即便單身又不再接戲，但靠時裝事業和投資房地產累積的財富，身價據傳近20億台幣。關之琳近年積極經營社群平台帳號，日前分享一支抖音影片，剛滿61歲的她，狀態容光煥發，外貌奇蹟凍齡，不過被發現偶爾有大小眼，看起來稍嫌不自然。
記者楊穎軒／綜合報導
關之琳拍短影音分享生活態度，她一頭俐落中長直髮，穿絲質蛋糕層次襯衫，皮膚光滑無瑕疵，整個人相當美豔，關之琳以勉勵的口吻說：「喂！記得好好生活，好好愛自己，把期待降低，把依賴變少。」不知是眼妝化得太濃，或是美顏開得太強，關之琳說話的時候眼睛一大一小，下一秒又變正常，仔細觀察有些突兀和詭異。
關之琳恢單後生活過得充實愜意，與愛犬住在香港位於半山區約84坪宅邸，環形落地窗望出去就是維多利亞港及山景，屋內還有用來招待親友的大理石餐桌，裝潢頗氣派，據悉，該棟豪宅是關之琳2018年以5.4億台幣購入，光設計、裝潢就花了1年，而房價也在短時間升值到6億，只能說被稱作「香港樓后」的關之琳，投資眼光精準。
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