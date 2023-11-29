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倒數兩天！Google 12/1起大規模「刪除閒置帳戶」　 照片雲端全砍

▲Google將於12/1起，準備大砍2年都沒有活動過的閒置帳號，這兩天可以試著登入救帳號，並試著在雲端硬碟存取、看看YouTube、寄發Email等來「活動」一下帳號，才不會被列入閒置名單中。（圖／記者周淑萍攝）
▲Google將於12/1起，準備大砍2年都沒有活動過的閒置帳號，這兩天可以試著登入救帳號，並試著在雲端硬碟存取、看看YouTube、寄發Email等來「活動」一下帳號，才不會被列入閒置名單中。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

仔細回想一下，有很久沒登入的Google帳號嗎？要救剩兩天！Google預計將在12月1日大砍「閒置帳戶」，只要是2年沒有使用過的帳號，Google就有權力刪除該閒置帳號。如果還想搶救自己的舊帳戶的資料，試著登入Google帳號，同時在登入後發一封信或是看看YouTube，讓帳號「活動」一下，才不會被刪除。官方也明確的列舉7項救帳號的方式。

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根據「閒置Google帳戶政策」說明，當有2年沒有使用過該帳戶，Google 有權刪除該閒置帳號，預計最快將於 2023 年 12 月 1 日開始刪除被Google判定的閒置帳戶，屆時可能帳號內的郵件、照片、雲端等都可能會一起被刪除。

▲（圖／擷取自Pixabay）
▲超過兩年沒有活動的Google帳號，官方預計將12月1日開始刪除，想要保留舊資料，剩下兩天要去「活動」一下帳號。（圖／擷取自Pixabay）
至於該如何判定的是「有效」帳戶？Google提到只要在任何手機、電腦上登入 Google 帳戶後且執行以下7項的操作，就會視為是「活動」帳號：

1 讀取或傳送電子郵件

2 使用 Google 雲端硬碟

3 觀看 YouTube 影片

4 分享相片

5 下載應用程式

6 使用 Google 搜尋

7 透過「使用 Google 帳戶登入」功能登入第三方應用程式或服務

此外，也有例外，只要是該Google 帳戶用來買 Google 產品、應用程式、服務或有效的訂閱項目、還有餘額的禮物卡、擁有已發布的應用程式或遊戲，且在當中購買了有效的訂閱項目或進行過金融交易，例如 Google Play 商店中的應用程式等則不在此範圍內，不用活動帳戶也不會被砍。

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