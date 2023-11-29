新北青年局成立近兩年　推新網站、新視覺打造定位及服務切角

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱兆梅說到，為鼓勵青年參與公共事務，首創「政府出題、學生解題」的飛鳶盃公共事務個案競賽，以及「NPO出題、青年解題」的青年永續社會設計挑戰賽；另也辦理多場跨文化交流、學生領導力培訓、社團幹部訓練等，邀請青年學習管理眾人之事，也帶領學生參訪外國駐台辦事處；甚至還受聯合國人權理事會「2023 年社會論壇周邊會議」邀請，將新北青年的工作成果分享到國際舞台，也讓青年向其他國家交流學習。
邱兆梅也提到，另外在輔導青年創業上，擴大打造青創基地，並整合基北北桃43所大專院校的資源，成立專業顧問團，也透過參加InnoVEX 亞洲新創大展、Pop Up Asia 亞洲手創展、五新嘉年華、小樹市集、Meet Taipei 等展會和市集合作，讓創業者直接面向市場測試產品反映，增強市場敏銳度。
至於推出的全新青年局官網、新視覺，邱兆梅表示，網站設計更符合網路世代的使用需求，未來相關講座課程摘要將更方便與清楚，並且開辦Podcast「青年局外人」，廣邀在社會倡議、創新創業、藝術設計領域的新北青年前來分享，歡迎對職涯發展、社會議題參與及有創業想法的民眾，能多多到新北市青年局官網與IG互動交流。
新北市副市長劉和然在主持市政會議上表示，青年局成立將近兩年，日前針對網路世代的青年族群推出新形象、打造全新官網，已成為新北市政府的一大亮點；目前7個青創基地包含各種產業，並結合基北北桃43所大專院校創新育成中心及企業業師，成立「新北青創顧問團」，強調市府會提供青年全方位的資源，協助青年生活的每個階段。