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越南「食狗文化」嚇壞外國遊客　動保意識抬頭、狗肉店出現倒閉潮

▲越南和韓國「食狗文化」歷史悠久，不過隨著動保意識抬頭，如今越南的狗肉店正在倒閉。（圖／NOWnews資料照）
▲越南和韓國「食狗文化」歷史悠久，不過隨著動保意識抬頭，如今越南的狗肉店正在倒閉。（圖／NOWnews資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

雖然狗狗被譽為人類最親密的朋友，但部分國家仍有吃狗肉的風俗，例如韓國、越南和中國部分地區。近期韓國政府提倡「禁止吃狗肉」，讓當地飼養場與狗肉協會反彈，此事也引起國際社會的關注。而鄰近韓國的越南，有不少百年的狗肉老店正在倒閉，讓動保人士感到欣慰。

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越南新聞》報導，越南屠宰場業者透露，過去下手屠宰狗狗時自己也很痛苦，因為有些狗狗會面露類似「求饒」的表情，但為了賺錢糊口養家，他也沒辦法不動手。一名38歲的業者解釋，由於家境貧困且有很多個小孩要養，因此開了一家狗肉養殖和屠宰廠，平均每個月會宰殺50隻至60隻狗。

不過隨著動保意識興起，如今越南主要城市的狗肉店正在一家又一家的倒閉，而屠宰廠業者甚至開始自願結束營業，即便這表示他和家人都將失去經濟來源，但他們認為「屠宰狗和貓實在是太殘忍了」。

▲越南街頭的烤全狗料理。（圖／翻攝自The World）
▲越南街頭的烤全狗料理。（圖／翻攝自The World）
根據《越南快訊》，外國遊客往往知悉越南有吃狗肉的文化，都感到相當震驚。作為觀光業盛行的旅遊大國，前往越南旅遊的西方遊客非常多。一名救援狗狗超過10年的澳洲婦女表示，她第一次看到烘烤的狗肉時，顫抖著走回家並埋頭大哭。

一名長年住在越南的59歲法國男子Vincent Leopold也對吃狗肉感到非常驚嚇，他的越南朋友告訴他，自己每個禮拜都會帶妻子和小孩去狗肉店，即便這名朋友家中也有養一隻寵物狗。

越南當地每年約有500萬隻狗被宰殺，屠狗數量僅次於中國，甚至有許多被宰殺的狗狗是被竊盜的寵物犬。如今動保意識抬頭，倒閉的狗肉店逐漸增加，越南政府也開始呼籲民眾不要吃狗肉。

除了中國和越南，韓國也有「吃狗肉」的風俗，甚至有「上千年的吃狗肉歷史」。《今日美國日報（USA Today）》報導，傳統韓國社會多將狗視為可食用的動物，尤其在過去需要大量勞動力的農業社會中更是如此，由於食物匱乏和以前的百姓普遍很貧窮，「吃狗肉」過去在這些國家被視為正常行為。

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