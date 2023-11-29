越南「食狗文化」嚇壞外國遊客　動保意識抬頭、狗肉店出現倒閉潮

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不過隨著動保意識興起，如今越南主要城市的狗肉店正在一家又一家的倒閉，而屠宰廠業者甚至開始自願結束營業，即便這表示他和家人都將失去經濟來源，但他們認為「屠宰狗和貓實在是太殘忍了」。
根據《越南快訊》，外國遊客往往知悉越南有吃狗肉的文化，都感到相當震驚。作為觀光業盛行的旅遊大國，前往越南旅遊的西方遊客非常多。一名救援狗狗超過10年的澳洲婦女表示，她第一次看到烘烤的狗肉時，顫抖著走回家並埋頭大哭。
一名長年住在越南的59歲法國男子Vincent Leopold也對吃狗肉感到非常驚嚇，他的越南朋友告訴他，自己每個禮拜都會帶妻子和小孩去狗肉店，即便這名朋友家中也有養一隻寵物狗。
越南當地每年約有500萬隻狗被宰殺，屠狗數量僅次於中國，甚至有許多被宰殺的狗狗是被竊盜的寵物犬。如今動保意識抬頭，倒閉的狗肉店逐漸增加，越南政府也開始呼籲民眾不要吃狗肉。
除了中國和越南，韓國也有「吃狗肉」的風俗，甚至有「上千年的吃狗肉歷史」。《今日美國日報（USA Today）》報導，傳統韓國社會多將狗視為可食用的動物，尤其在過去需要大量勞動力的農業社會中更是如此，由於食物匱乏和以前的百姓普遍很貧窮，「吃狗肉」過去在這些國家被視為正常行為。