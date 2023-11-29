邵雨薇剛祝賀吳慷仁奪金馬就「痛失家人」！悲喊愛貓：別被火燒到
邵雨薇和金馬影帝吳慷仁穩定交往3年，過著幸福的同居生活，把寵物也當成一家人，沒想到男友才剛風光拿獎，養了4年的愛貓「哥哥」就不幸離世，她昨（28）日難過地在社群網站上透露送走愛貓的過程，火化的時候，自己只能無力喊著「哥哥快跑，別被火燒到」，沉痛心情難以言喻，讓網友相當心疼。
記者江芷稜／綜合報導
吳慷仁都是愛貓之人，去年他為拍攝得獎作品《富都青年》，提前飛到馬來西亞準備，告別了心愛的寵物，沒想到養了11年的愛貓「大福」不幸因病過世，所幸有女友邵雨薇幫忙善後，處理火化等事情，他以視訊方式跟大福告別，忍不住哀傷落淚，釋懷之後才曬出骨灰罐照片。
事隔1年，邵雨薇的愛貓同樣遭遇病痛，9月發現長了2顆大腫瘤，緊急送醫開刀，讓她每日以淚洗面，只能祈禱上天保佑，希望寵物能夠健康平安，沒想到撐了2個多月，還是不敵病魔。當外界都關心吳慷仁得獎後如何跟女友慶功時，邵雨薇突然發出告別文，悲訴愛貓「哥哥」過世了，表示最後一次送牠去醫院，沒想到再也無法回來，回家看到空蕩蕩的籠子覺得心痛。
邵雨薇親自送愛貓去火化，只能喊著「哥哥快跑，別被火燒到」，難過表示「骨頭進去磨成粉開蓋的一瞬，你成了一縷煙，彷彿充滿生命的在空氣中奔跑，而我這次帶回家的你是一個小罐子」，她感謝愛貓4年的陪伴，希望牠如今沒有病痛，「我會好好過生活，再照顧你一次，下次見，哥哥我愛你」，讓網友看了很鼻酸。
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