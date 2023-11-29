台鐵12/20起改點！EMU3000型替駛普悠瑪 將服務花蓮-新左營
旅客注意！台鐵今（29）日宣布，自12月20日起，將進行時刻微調，6列次區間快車將增停左營等8站點，3列次區間快車增停內壢站，2列次區間快車增停漢本站，另配合新車投入營運，EMU3000型自強號將替駛原普悠瑪號308次（花蓮-新左營）、317次（新左營-花蓮）。
記者許若茵／台北報導
為應旅運需求及配合新車陸續投入營運，台鐵宣布，自12月20日進行時刻微調，調整重點如下3061次(新左營-枋寮)、3071次(新左營-枋寮)、3031次(台南-潮州)、3074次(枋寮-新左營)、3078次(枋寮-新左營)及3082次(枋寮-新左營)等6列次區間快車於新左營-鳳山間改為各站皆停，增停左營、內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館、正義等8站。
另2007次(基隆-二水)、4013次(花蓮-湖口)、1038次(潮州-七堵)等3列次區間快車增停內壢站、4042次(七堵-花蓮)、4037次(花蓮-宜蘭)等2列次區間快車增停漢本站。為利轉乘需要，調整3081次新左營站及2284次豐富站開車時刻。
台鐵提到，配合新車投入營運，自113年1月3日起，原普悠瑪號308次(花蓮-新左營)、317次(新左營-花蓮)改由EMU3000型自強號替駛，本次時刻微調共計調整22列次，相關時刻即日起可於台鐵局官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。