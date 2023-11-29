桃市推「一企業一食安志工」 輔導119家企業優化供膳衛生
近年來食安議題越來越受到重視，除了曾發生蛋品安全問題外，市府推動「國中小免費營養午餐」政策後，家長們也更加關心食材品質及安全。桃園市副市長王明鉅今（29）日上午前往桃園區，出席「一企業一食安志工成果發表記者會」時表示，除了校園食品安全，市府也非常重視企業的食安管理，因此今（112）年衛生局率全國之先推動「一企業一食安志工」專案，培訓企業伙食管理員加入食安志工行列，目前已針對119家300人以上的企業，實地輔導優化餐食供膳環境衛生，守護逾12萬名員工的餐食安全，盼帶動企業重視食安議題，鼓勵更多企業加入食安志工行列。
記者李春台／桃園報導
王明鉅談到，重視食安是市府守護食品安全的第一步，未來市府及衛生局將持續精進相關計畫，擴大輔導企業範圍，並納入食品營養等面向，讓守護食品安全的範圍能夠持續成長，所有市民朋友都能吃得安全又營養。
衛生局長劉宜亷表示，「一企業一食安志工」專案除了規劃系列培訓課程，今年也帶領食安志工及供膳業者，前往績優食品廠及團膳工廠觀摩學習，經過問卷調查，受培訓人員皆肯定教育訓練可提升食安管理成效，期盼透過企業食安志工的主動投入，建立政府與企業間緊密聯繫網絡，共同努力降低食品危害風險，實現企業員工、企業主、食品業者及政府的共赢局面。