中華職棒／王躍霖轉戰台鋼後首度發聲！「球員生涯有限格外珍惜」
中華職棒台鋼雄鷹第二次擴編選秀昨(28)日登場，台鋼透過擴編選秀拿到5位好手，分別是中信兄弟隊陳文杰、富邦悍將隊郭俊麟、統一獅隊施子謙、樂天桃猿隊許峻暘、味全龍隊王躍霖，共計4投1野，而5人也將在明年賽季披上新戰袍。
實習記者陳品翔/綜合報導
而今年才從富邦轉戰味全的王躍霖，來到台鋼後將是生涯在中職效力的第4支球隊。王躍霖是本季味全龍牛棚相當重要的戰力，全季共出賽56場，僅次於陳冠偉。總冠軍賽王躍霖也展現強心臟，共計3場出賽主投3局、僅面對9個打席，防禦率維持完美的0，其中又以總冠軍賽G1，王躍霖在滿壘無人出局情況下順利解決打者，成功解除危機最關鍵，是龍隊今年可以成功奪冠的重要功臣之一。
而如今透過擴編選秀將轉戰新球隊台鋼雄鷹，王躍霖對此也首度發聲。
「在這邊我想在這裡先謝謝味全龍球團，三董、徐董、丁領隊、葉總、當初給我機會才讓我能延續職棒生涯，我非常珍惜也謝謝葉總信任，給我很多機會上場讓我證明自己是還能在職業場上投球的，也因為這樣才有機會被台鋼雄鷹賞識納入麾下，謝謝台鋼雄鷹球團劉東洋領隊及洪總賞識，我會全力以赴盡自己最大努力投好每場比賽，幫助球隊穩固牛棚防線。」
「很開心在味全龍的一年中，得到機會拿出好成績也一起拿下冠軍，今年很多事情都不是我能想像的到的，但對我而言，我都是充滿著感恩在心的心態，去面對未來的每一天，球員生涯有限所以我格外珍惜，謝謝龍迷的支持與吶喊，我心中只有感謝，你/妳們每一句加油都是動力，明年換隊伍後還是要跟我打聲招呼喔，我會很感激的。」王躍霖說到。