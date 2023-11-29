崑大校友嚴振欽「疫起」二度奪金馬最佳視覺效果

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崑大視訊系暨媒藝所在業界頗具盛名，該次在第60屆金馬獎上，校友連連入圍與奪獎，讓師生相當振奮。此次以「疫起」奪得最佳視覺效果的嚴振欽為罡風創意映像有限公司創辦人，他在2016年以電視劇「一把青」獲得第51屆金鐘獎美術設計獎、2022年以電視劇《斯卡羅》獲得第57屆金鐘獎視覺特效獎，2020年起連續四年以「怪胎」、「月老」、「黑的教育」及「疫起」入圍金馬獎最佳視覺效果，並以「月老」、「疫起」獲得殊榮。
嚴振欽在獲獎致詞時除了感謝金馬獎及評審肯定，以及李耀華監製、林君陽導演與劇組們的照顧以外，他也特別感謝一路上照顧他的前輩：「感謝我的老師王童導演，因為他讓我愛上電影，可以一直往這條路邁進；謝謝崑山科大曹源峰老師，讓我進中影一直累積電影相關的經驗；再來就是謝謝我們罡風的團隊一直挺我，讓我可以把作品持續的做出來。最後，我要謝謝我老婆一打二帶我兩個可愛的女兒，讓我可以心無旁鶩的挑戰所有的新作品，總之謝謝，我會繼續努力。」
崑山科大視訊系胡佩芸主任表示，系上培育許多優秀產業棟樑，細數討論熱度高的夯劇熱片，包括「返校」、「怪胎」、「月老」、「華燈初上」、「火神的眼淚」、「俗女養成記」、「村裡來了個暴走女外科」、「比悲傷更悲傷的故事」、「親愛的房客」等，都有師生參與其中並數度獲得大獎肯定，此次校友再奪大獎，更是師生的驕傲！