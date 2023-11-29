廖科溢婚戒不離身！和秦綾謙不辦婚宴 吐心聲：以前一直想當爸
46歲金鐘獎行腳節目主持人廖科溢去年12月底，宣布與主播秦綾謙再婚，日前喜迎兒子出生。升格人父的廖科溢今（29）日出席緯來育樂台新節目《溢起趣打卡》餐敘，顯然已放下過去的風波，手戴著婚戒，開心分享為人父喜悅，也訴說心聲，「很久以前就一直想當爸，沒辦法就生不出來」，去年和秦綾謙意外有了寶寶相當驚喜。不過提到二胎計畫，他直搖頭，稱：「有一個就很寶貝了」。結婚滿週年之際，廖科溢表示，不會辦婚宴，但有準備儀式感的驚喜。
記者黃盈容／台北報導
廖科溢去年宣布再婚後，卻接連被多名女子爆劈腿，他今強調交往時間都沒重疊。說到當時秦綾謙反應，他表示都是很理性，沒有吵架，感情也沒受到影響。廖科溢透露會和秦綾謙結連理，是因為離婚後，還是希望自己能有家庭，交往對象是可以共處家庭的，跟秦綾謙聊過後發現想法觀念上很符合。
他今談起爸爸經，臉上滿是父愛，坦言之前就很想當爸，無奈一直生出來。和秦綾謙本來沒打算生了，寶寶卻驚喜報到，當下趕緊去檢查評估，「一切以媽媽身體狀況決定要不要生，好在她身體健康也強大，就決定說要生小孩。」不過秦綾謙和他年齡相仿，自然不會想再拚二胎，「有一個就很寶貝了」！
照顧寶寶廖科溢不覺得辛苦，「很多東西就學，餵奶、拍嗝、包尿布、洗澡，不敢說做得很好，錯誤中學習」。本來寶寶出生前還無感，但現在不一樣，「會不自覺盯著他看，慢慢會感受到親情溫馨的部分」，帶小寶寶竟也燃起他外景魂，直呼「很像出外景，什麼東西都有新鮮感，會有很多時間不適應，接受、適應融入、喜愛。」
他結婚後胖了約5公斤，現手上隨時戴著婚戒，笑說「戴習慣了，我不是很注意這個，變胖也拿不下來。」
新節目《溢起趣打卡》三度造訪印度、土耳其，途中還差點遇到以巴衝突。節目將於12月3日每週日晚間9點播出。
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