支持資方獲利分潤勞工！賴清德掛保證：只要政府在勞保基金不會倒

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賴清德表示，他來自勞工家庭，最清楚勞工的辛苦，他率領的民進黨，從創黨之初，數十年來都與勞工站一起，不管是推動台灣民主運動，還是守護勞工朋友權益，「我們的目標就是要打造尊嚴勞動、友善職場」，並關心勞工朋友的健康安全、增進勞工福祉、改善勞工條件，也希望建構一個安全的勞工退休生活。
賴清德細數過去推動勞工政策過程，以建構安全的勞工退休生活，他感謝總統蔡英文對勞工支持，蔡從2000年開始，用公務預算去挹注勞保基金，這是民進黨政府對勞工的關懷，未來他當總統，除了會持續挹注公務預算，讓勞保基金存續，政府也會負責，「只要政府在，勞保基金不會倒，勞工權益會獲得保障」。
至於退休金，賴清德說，他個人支持資方獲利，應該分潤給勞工，不管是增加薪水、改善勞工條件等，未來他除了會發展經濟、帶動就業機會、提高薪資，從而讓勞工退休生活更有保障外，也會建立一套鼓勵機制，讓資方提撥高於6％；此外，也會建立鼓勵機制，讓勞工自提提高，未來他會舉辦勞方、資方經濟發展會議，促成勞資可以魚幫水、水幫魚。
賴清德提及，新的時代已經來臨，他的主張是，合法的合併公司，政府一定支持，但他反對惡意併購，合併後勞工權益若無法比以前更好，至少也不能比以前差。
賴清德也說，未來會落實基本工資法，加薪對正職、非典型勞工都有必要，他支持平台經濟，但平台的老闆、企業主，應照顧平台下的非典型勞工，也不能剝奪權益，「我贊成承攬，但反對假承攬，真雇傭關係」，希望藉由國家力量，建構合理環境，讓非典型勞工、年輕人受到幫助。
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