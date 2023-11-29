達美樂上架Uber Eats搶外送單！披薩買一送一 限時22天免外送費
外送員要哭了！Uber Eats 今（29）日宣布與達美樂披薩合作，且在Uber Eats下單達美樂商品，將由店家自行提供外送與客服，不會交由Uber Eats 自家的外送夥伴。同時為了慶祝達美樂披薩上線，整個12月訂購達美樂披薩，不論尺寸、口味，都可享披薩買1送1優惠，且12月6日至12月27日免外送費。
記者周淑萍/綜合報導
Uber Eats 和達美樂披薩首開新型態的合作模式，Uber Eats 訂單會由達美樂披薩自家的外送員進行配送，同時連客服都自行處理，消費者想要詢問訂單資訊和外送的相關詢問，都由達美樂進行回覆。外送費用的部分，12 月 6 日起至 12 月 27 日皆可免外送費，但如果在期限之外的時間下單，則需要支付外送費，且Uber One也需要支付運費。官方透露，有可能之後達美樂披薩會列入金色商標，屆時會員滿額才可免外送費。
之後消費者點開 Uber Eats App 達美樂披薩頁面時，將會看到標註「由商店外送」的圖示，達美樂門市透過 Uber Eats 接下訂單之後，消費者可在 Uber Eats App 上查看商店為餐點預估的抵達時間，外送訂單追蹤資訊則會以商店提供為準，消費者如針對商店外送有相關問題，可致電訂購門市直接了解相關資訊，同時也可透過 Uber Eats App 聯繫客服獲得初步協助。
為了歡慶達美樂披薩上線 Uber Eats App 推好康優惠
✔️ 12 月 1 日起至 12 月 31 日，在 Uber Eats 平台訂購達美樂披薩，不論尺寸、口味，都可享披薩買1送1優惠。
✔️ 12 月 1 日起至 12 月 31 日， Uber One 會員除了享有披薩買1送1，單筆訂單滿 339 元還可獲得香濃可可酥 4 塊
✔️ 12 月 6 日起至 12 月 27 日，消費者在 Uber Eats 平台上點購達美樂披薩享免外送費。
✔️ 12 月 11 日起至 12 月 31 日，點購達美樂聖誕新年新品優惠再享限量 Uber Eats 專屬優惠 8 折起。