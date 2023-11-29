18歲以上「糖尿病＋腎臟病」高達10%！國健署3招保腎：避免腎病變

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國健署指出，要知道腎臟有沒有生病，須透過驗血及驗尿，目前免費提供40至64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次的成人健檢，服務內容包括尿蛋白檢測及腎絲球過濾率（eGFR）計算，可於早期發現慢性腎病，其中eGFR值即為腎功能指數，數值愈小代表腎功能愈差，惟有定期篩檢，才有機會在早期腎病變介入管理，再配合醫療團隊提供衛教指導，方可逆轉腎功能。
此外，全台診所針對成人健檢或一般檢查發現有尿蛋白、eGFR異常個案，將提供腎臟病識能紀錄卡，標記目前的腎臟病期別及生活中應控制的危險因子，而該紀錄卡呈現腎臟病期別（1到5期）並對應尿蛋白不同嚴重度輔以燈號，從正常綠燈依序為黃燈、橙燈、紅燈，標示腎功能異常程度。
國健署指出，透過腎臟病識能紀錄卡，醫師及衛教師可教育民眾掌握期別及燈號代表的腎功能意義，並提供三高控制、戒菸、營養及運動等相關知識，對於擺脫腎病威脅將大有助益。
🟡腎臟保養注意事項：
📍定期接受健檢。
📍建立健康飲食及規律運動的習慣。
📍糖尿病患者應定期就醫並遵照醫囑規律服藥，以防長期血糖過高而導致早期腎病變。
📍若出現疑似早期腎病變症狀，例如血壓變高；夜尿次數頻繁、排尿困難或疼痛；尿液帶血、小便起泡，注意可能有蛋白尿；眼瞼浮腫或臉、手腳水腫；背部肋骨下緣疼痛，最好快就醫。