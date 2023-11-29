2023最強泡麵不是日韓品牌！這碗「連8年得第一」　台灣2款進前十

18歲以上「糖尿病＋腎臟病」高達10%！國健署3招保腎：避免腎病變

▲國健署調查發現，18歲以上民眾自述罹患糖尿病，且合併有腎臟疾者，比例高達1成。（示意圖，非當事人／記者葉政勳攝）
▲國健署調查發現，18歲以上民眾自述罹患糖尿病，且合併有腎臟疾者，比例高達1成。（示意圖，非當事人／記者葉政勳攝）

家庭消費中心／綜合報導

依據國健署國民健康訪問調查，台灣18歲以上民眾自述經醫師診斷罹患糖尿病，且合併有腎臟疾者，比例高達10%，另根據2022年台灣腎病年報，洗腎病人在透析前1年40%患有糖尿病，顯見血糖控制差，恐嚴重影響腎功能，為此國健署提出「保腎3招」，供民眾日常生活注意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前已知導致腎臟病的風險因子主要為三高，包括高血糖、高血壓、高血脂，國健署署長吳昭軍說，國人都應了解保腎訣竅，才能有效維護腎功能，訣竅重點為：一、定期接受健康檢查；二、建立健康飲食及規律運動的習慣；三、糖尿病患者應定期就醫並遵照醫囑規律服藥，才可避免因長期血糖過高而引起早期腎病變。 

 國健署指出，要知道腎臟有沒有生病，須透過驗血及驗尿，目前免費提供40至64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次的成人健檢，服務內容包括尿蛋白檢測及腎絲球過濾率（eGFR）計算，可於早期發現慢性腎病，其中eGFR值即為腎功能指數，數值愈小代表腎功能愈差，惟有定期篩檢，才有機會在早期腎病變介入管理，再配合醫療團隊提供衛教指導，方可逆轉腎功能。
 
此外，全台診所針對成人健檢或一般檢查發現有尿蛋白、eGFR異常個案，將提供腎臟病識能紀錄卡，標記目前的腎臟病期別及生活中應控制的危險因子，而該紀錄卡呈現腎臟病期別（1到5期）並對應尿蛋白不同嚴重度輔以燈號，從正常綠燈依序為黃燈、橙燈、紅燈，標示腎功能異常程度。

國健署指出，透過腎臟病識能紀錄卡，醫師及衛教師可教育民眾掌握期別及燈號代表的腎功能意義，並提供三高控制、戒菸、營養及運動等相關知識，對於擺脫腎病威脅將大有助益。

🟡腎臟保養注意事項：

📍定期接受健檢。

📍建立健康飲食及規律運動的習慣。

📍糖尿病患者應定期就醫並遵照醫囑規律服藥，以防長期血糖過高而導致早期腎病變。

📍若出現疑似早期腎病變症狀，例如血壓變高；夜尿次數頻繁、排尿困難或疼痛；尿液帶血、小便起泡，注意可能有蛋白尿；眼瞼浮腫或臉、手腳水腫；背部肋骨下緣疼痛，最好快就醫。
 

糖尿病成十大死因之一！醫師破解「4大迷思」：不一定要終身打針

糖尿病患者注意「泡泡尿」！嚴重長期洗腎　保腰子做好「這件事」

250萬名糖友注意！剛發現糖尿病又變瘦　爆胰臟癌風險「直逼7倍」

糖尿病一年奪命1.2萬人！戒菸降罹患風險40%　4管道快把菸戒了　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞