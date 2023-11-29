中華職棒／兄弟陳文杰被台鋼雄鷹選走令人驚訝！球評黃忠義打85分

中華職棒／台鋼雄鷹測試會有亮點！井端弘和：一定要看選手成長

▲ 井端弘和：一定要來看台鋼雄鷹選手成長。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲ 井端弘和：一定要來看台鋼雄鷹選手成長。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者吳政紘/綜合報導

台鋼雄鷹將於2024年登上一軍戰場，除了藉由實戰持續累積經驗，也不斷透過各種方式補強戰力，擴編選秀剛結束，洋將也是明年球季重點，冬季聯盟期間找來4名投手洋助人，除了增強投手戰力，也納入作為明年一軍外籍洋將評估；而11月中劉東洋領隊、洪一中總教練、横田久則投手教練赴日至NPB 12球團戰力外測試會觀察選手，今天則是在國慶球場舉辦隊史第一次洋將測試會，持續找尋明年一軍外籍選手戰力，台鋼雄鷹教練團全員到齊，日本武士隊總教練井端弘和、投手教練吉見一起也到場一同參與。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹2023洋將測試會共11名選手參加，包含8名投手、3名野手，其中投手行木俊、捕手広畑塁具日本職棒經驗，分別曾效力廣島東洋鯉魚、讀賣巨人。行木俊才剛參加NPB 12球團戰力外測試會，因為台鋼雄鷹投手助理教練福永春吾是獨立聯盟前輩，收到台灣測試會訊息之後決定報名參加，談到自身優勢，「我的型態就是強力直球，可以取得好球數，靠直球來跟打者對決。」広畑塁則是受到前兄弟象投手小林亮寬照顧，「他有問要不要來台灣試試看，聽到後覺得也是個出路，所以決定來參加。」捕手、外野、一壘都能守，主要以捕手為主，広畑塁說：「印象來說日本投手在台灣比較容易被接受，如果能以日本野手身分在台灣發展，我覺得是榮幸也是挑戰，想挑戰看看能不能成為（中職）第一個日本人捕手。」有趣的是，兩名日本選手都是第二次來到台灣，初次來台經驗都是高中畢業旅行。報名洋將測試會選手飄洋過海來台追夢，希望透過實戰測試再度站上職棒舞台，與台鋼雄鷹並肩作戰，台鋼雄鷹也準備不二緻果當天手作捏製的番茄起司綜合口味糕點作為伴手禮，測試會現場也有掠奪者能量飲供選手飲用。


亞洲冬季棒球聯盟已經於11月25日開幕，台鋼雄鷹首次參戰，邀請日本武士隊監督井端弘和以及投手教練吉見一起來台，兩人首站來到國慶球場參與台鋼雄鷹洋將測試會，去年曾擔任台鋼雄鷹客座內野守備教練的井端弘和監督表示：「我去年也是差不多這個時間來的，在接日本武士隊監督之前，就有預定會來這邊，就算當了日本隊總教練，也一定要來看台鋼雄鷹選手成長的樣子。」而吉見一起將於冬盟期間擔任台鋼雄鷹客座投手教練，球團期待借重其選手時期技術經驗，以及退役後擔任教練豐富資歷，傳承給雄鷹投手，為明年登上一軍戰場打下穩固且深厚基礎。


中華職棒／王躍霖轉戰台鋼後首度發聲！「球員生涯有限格外珍惜」

中華職棒／曾豪駒在Lamigo球員時期超勇猛！竟不帶護具就上場打擊

中華職棒／曾峻岳再度上榜國際新秀排名第20！徐若熙首度進榜

中華職棒／曾豪駒下台！樂天教練團增加　總教練古久保健二先回國

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞