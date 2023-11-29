中華職棒／台鋼雄鷹測試會有亮點！井端弘和：一定要看選手成長

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台鋼雄鷹2023洋將測試會共11名選手參加，包含8名投手、3名野手，其中投手行木俊、捕手広畑塁具日本職棒經驗，分別曾效力廣島東洋鯉魚、讀賣巨人。行木俊才剛參加NPB 12球團戰力外測試會，因為台鋼雄鷹投手助理教練福永春吾是獨立聯盟前輩，收到台灣測試會訊息之後決定報名參加，談到自身優勢，「我的型態就是強力直球，可以取得好球數，靠直球來跟打者對決。」広畑塁則是受到前兄弟象投手小林亮寬照顧，「他有問要不要來台灣試試看，聽到後覺得也是個出路，所以決定來參加。」捕手、外野、一壘都能守，主要以捕手為主，広畑塁說：「印象來說日本投手在台灣比較容易被接受，如果能以日本野手身分在台灣發展，我覺得是榮幸也是挑戰，想挑戰看看能不能成為（中職）第一個日本人捕手。」有趣的是，兩名日本選手都是第二次來到台灣，初次來台經驗都是高中畢業旅行。報名洋將測試會選手飄洋過海來台追夢，希望透過實戰測試再度站上職棒舞台，與台鋼雄鷹並肩作戰，台鋼雄鷹也準備不二緻果當天手作捏製的番茄起司綜合口味糕點作為伴手禮，測試會現場也有掠奪者能量飲供選手飲用。
亞洲冬季棒球聯盟已經於11月25日開幕，台鋼雄鷹首次參戰，邀請日本武士隊監督井端弘和以及投手教練吉見一起來台，兩人首站來到國慶球場參與台鋼雄鷹洋將測試會，去年曾擔任台鋼雄鷹客座內野守備教練的井端弘和監督表示：「我去年也是差不多這個時間來的，在接日本武士隊監督之前，就有預定會來這邊，就算當了日本隊總教練，也一定要來看台鋼雄鷹選手成長的樣子。」而吉見一起將於冬盟期間擔任台鋼雄鷹客座投手教練，球團期待借重其選手時期技術經驗，以及退役後擔任教練豐富資歷，傳承給雄鷹投手，為明年登上一軍戰場打下穩固且深厚基礎。