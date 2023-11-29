道安成果展現！累計死亡人數首度減少　台南增加最多

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機車、高齡者、酒駕、行人死亡均下降，其中機車死亡136人，比去年同期減少52人，-27.7%、高齡者死亡114人，比去年同期減少19人，-14.3%、酒駕造成死亡20人，比去年同期減少5人，-20.0%，而行人死亡34人，比去年同期減少3人，-8.1%。
就縣市來看，19月道路交通事故死亡台南績效最差，台中績效最佳。整體死亡人數以台南增加6人最多，行人以桃園、屏東各增加3人並列最多；機車以台南增加3人最多、高齡者以苗栗增加6人最多；酒駕死亡則以台東增加2人最多。
9月單月以台中表現較佳，其整體死亡減少13人最多；機車死亡以新北減少14人最多；高齡者、酒駕以桃園分別減少8人、3人最多；行人死亡以台北、竹市、竹縣、彰化、雲林、台南各減少2人並列最多。
1至9月，道路交通事故累計30萬69件，比去年同期增加28270件，+10.4%，造成40萬1200人受傷，比去年同期增加40304人受傷，+11.2%、2224人死亡，比去年同期減少42人死亡，-1.9%，死亡人數較去年同期比較首度出現減少。
其中機車死亡1409人，比去年同期減少63人，-4.3%、高齡者死亡915人，無增減、酒駕造成死亡195人，比去年同期減少4人，-2.0%、行人死亡256人，比去年同期減少1人，-0.4%。
有關縣市112年1-9月道安績效，表現較不佳的縣市，整體死亡人數以南投增加35人最多，行人死亡以桃園增加14人最多，機車死亡以南投增加15人最多，高齡者死亡以屏東增加16人最多，酒駕死亡以台南增加9人最多。至於表現較佳的縣市，新北整體死亡減少46人最多，高齡者減少34人最多，高雄行人死亡減少14人最多，桃園機車死亡減少30人最多，酒駕減少9人最多。
經檢視行人死亡人數7-9月連續三個月減少12人，7月減少1人，8月減少9人， 9月減少3人，事故發生位置以路口較多，佔53%，年齡層區分則以高齡者為最多，69.1%，且以第二當事人，其他人違規較多，61.3%，顯示防制汽機車未停讓行人仍是目前工作重點。
交通部表示，針對行人安全改善重要指標，行人專用時相及早開時相完成3790處，較上月3538增加252處，六都以台南市增加65處最多，其次為台中市增加48處；非六都以新竹縣增加17處最多，其次為彰化縣增加15處。行人穿越道退縮部分已完成1451處，較上月增加66處，其中以澎湖縣增加19處較多。